Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri: "Yüzde 51 kalır"

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'in geleceğine çevrildi.

Nijeryalı golcünün adı Chelsea, Manchester United, Barcelona, Juventus ve Al Hilal gibi devlerle anılırken, sarı-kırmızılı camiayı rahatlatan açıklama Okan Buruk'tan geldi.

BeIN Sports'a konuşan Buruk, Osimhen'in takımdan ayrılma niyetinde olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Pozitif bir oyuncu, burayı çok seviyor. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitmek isteyen biri böyle davranmaz. Yüzde 51 kalır gibi duruyor."

Sezon boyunca attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız golcü için Buruk şu değerlendirmeyi yaptı:

"Osimhen sezonun en flaş ismiydi. Birçok kulüp onu transfer etmek isteyecek. Ancak bizim için önemli olan onun ne istediği. Biz de Icardi'nin dönüşünü ve Morata'nın durumunu göz önünde bulunduracağız. Santrfor planımız Osimhen'e bağlı."