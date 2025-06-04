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Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri: "Yüzde 51 kalır"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı transfer dedikodularıyla anılan yıldız golcü Victor Osimhen'in geleceğine dair konuştu. Buruk, "Gitme niyeti olsa vedalaşırdı. Yüzde 51 kalacak gibi duruyor" dedi.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'in geleceğine çevrildi.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri:

Nijeryalı golcünün adı Chelsea, Manchester United, Barcelona, Juventus ve Al Hilal gibi devlerle anılırken, sarı-kırmızılı camiayı rahatlatan açıklama Okan Buruk'tan geldi.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri:

BeIN Sports'a konuşan Buruk, Osimhen'in takımdan ayrılma niyetinde olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Pozitif bir oyuncu, burayı çok seviyor. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitmek isteyen biri böyle davranmaz. Yüzde 51 kalır gibi duruyor."

Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri:

Sezon boyunca attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız golcü için Buruk şu değerlendirmeyi yaptı:

"Osimhen sezonun en flaş ismiydi. Birçok kulüp onu transfer etmek isteyecek. Ancak bizim için önemli olan onun ne istediği. Biz de Icardi'nin dönüşünü ve Morata'nın durumunu göz önünde bulunduracağız. Santrfor planımız Osimhen'e bağlı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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