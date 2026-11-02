Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalara ilk açıklama! "Başkanımız karar verecek"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarına ilişkin konuşan Buruk, "Bununla ilgili karar verecek olan başkanımız var" dedi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisi, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin performansları hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Stuttgart karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sarı-kırmızılı takımın Alman temsilcisi karşısındaki hedeflerine değinen Buruk, Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalar, futbolcuların son durumu ve Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

OKAN BURUK'TAN GALATASARAY'DAKİ İSTİFALARA YANIT

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu'nun istifalarının takımı etkileyip etkilemeyeceği sorulan Okan Buruk, futbolcularıyla birlikte Stuttgart maçına odaklandıklarını söyledi.

Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Biz maça odaklıyız. Çok bunlar istediğimiz şeyler değil, çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz, istemiyoruz. Şu an maça odaklanmalıyız. Bunla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok."

Okan Buruktan Galatasaraydaki istifalara ilk açıklama! Başkanımız karar verecek

"FENERBAHÇE MAÇINDA 5-6 GOL ATABİLİRDİK"

Galatasaray'ın son haftalardaki performansına ilişkin konuşan Buruk, Fenerbahçe derbisinde çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini belirtti.

Buruk, "Fenerbahçe maçı iyi sonlandırsak en az 5-6 atabileceğimiz bir maçtı" diyerek takımının hücum performansından memnun olduğunu ifade etti.

Savunmadaki istikrarın önemine de değinen tecrübeli çalıştırıcı, Lille ve Fenerbahçe karşılaşmalarında takım halinde başarılı savunma yaptıklarını söyledi.

STUTTGART MAÇI ÖNCESİ GALİBİYET MESAJI

Stuttgart'ın Almanya Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı performanslar sergilediğini belirten Buruk, rakibin hücum gücüne dikkat çekti.

Alman ekibinin Bayer Leverkusen karşısında cesur bir oyun sergilediğini söyleyen Buruk, Stuttgart'ın çok sayıda pozisyona girdiği kadar rakibine de fırsat tanıdığını ifade etti.

Galatasaray'ın fiziksel ve mental açıdan iyi durumda olduğunu vurgulayan Buruk, "Bu sefer daha iyi durumdayız. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 6 puan çok önemli çünkü" dedi.

Rakibin önemli futbolcularından Angelo Stiller'in forma giyemeyecek olmasını avantaj olarak değerlendiren Buruk, Galatasaray'ın karşılaşmaya tam kadro ve formda hazırlandığını belirtti.

Okan Buruktan Galatasaraydaki istifalara ilk açıklama! Başkanımız karar verecek

İLKAY GÜNDOĞAN VE LEROY SANE AÇIKLAMASI

İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin performanslarına yönelik soruları da yanıtlayan Okan Buruk, iki futbolcunun çalışmalarından memnun olduğunu söyledi.

Takım içerisindeki rekabet nedeniyle futbolcuların sürelerinin değişebildiğini belirten Buruk, her iki oyuncunun da antrenmanlarda yüksek tempoyla çalışmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Buruk, İlkay ve Sane'nin ilerleyen maçlarda takıma daha fazla katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAZANMAK İÇİN BİRÇOK NEDENİMİZ VAR"

Şampiyonlar Ligi'nin hem futbolcular hem de taraftarlar açısından ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Buruk, Türk futbolunun Avrupa kupalarında başarılı sonuçlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın son haftalarda oyununu geliştirdiğini ifade eden Buruk, yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla birlikte performanslarının yükseldiğini kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekibin Stuttgart maçına en iyi şekilde hazırlandığını belirten Buruk, galibiyetin Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım 2026 Salı günü Stuttgart'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Alman temsilcisi karşısında kazanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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