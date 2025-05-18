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Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklama: "Onlarla gurur duyuyorum"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tarihi zaferin ardından açıklamalarda bulundu:

Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklama:

"GURUR DUYUYORUM"

Duygusal anlar yaşayan Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu bir takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklama:

Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın 5. yıldızı takmasının kendisi ve camia için büyük bir onur olduğunu belirterek, "5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun. Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak" dedi.

Okan Buruk, futbolculuk döneminde 4 kez Süper Lig şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak." şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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