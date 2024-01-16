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Okan Buruk'un isteği gerçekleşiyor, Galatasaray yeni 10 numarayı İtalya'da buldu
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Hücum arayışlarını sürdüren Galatasaray, sezon başı da gündeme gelen Daichi Kamada için devreye girdi. Lazio'dan ayrılması beklenen Japon oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Sezon başı uzun süre Galatasaray'ın radarına giren Daichi Kamada yeniden gündeme geldi.
Lazio'da mutsuz olan Japon orta sahanın takımdan ayrılacağı öğrenildi.
İtalya'ya uyum sağlayamayan 27 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
KAMADA GALATASARAY YOLCUSU
Okan Buruk'un da sıcak baktığı Kamada için sarı kırmızılıların, girişimlerini hızlandıracağı öne sürüldü.
Bu sezon 22 resmi maça çıkan Japon milli oyuncu, 1 gol ve asist katkısında bulundu.
2022-2023 sezonunda Frankfurt forması giyen Kamada, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Yıldız oyuncu 47 resmi maça çıkarak 16 gol ve 7 asist katkısında bulunmuştu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi