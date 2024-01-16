Okan Buruk'un isteği gerçekleşiyor, Galatasaray yeni 10 numarayı İtalya'da buldu

Hatayspor Sakaryaspor maçı CANLI izle! Hatayspor Sakaryaspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?

Galatasaray ZTK maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, kiminle oynayacak?