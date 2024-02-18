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    • Haberler > Spor > Okan Buruk'un Köhn pişmanlığı: Ankaragücü maçı sonrası sitem etti

    Okan Buruk'un Köhn pişmanlığı: Ankaragücü maçı sonrası sitem etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Okan Buruk&#039;un Köhn pişmanlığı: Ankaragücü maçı sonrası sitem etti
    Galatasaray, Ankaragücü, Okan Buruk, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü karşısında elde edilen 3-0'lık galibiyet sonrası Derrick Köhn'ün performansını överek Avrupa kupalarında olmayacak olmasına dert yandı.

    Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü 3-0 yenerek 69 puanla liderliğini sürdürdü.

    Karşılaşma sonrası değerlendirmelere bulunan Okan Buruk, "Çok erken ikinci golü bulduk, rakibimiz psikolojik olarak aşağıya gitti. İlk yarıyı çok iyi oynadık. Ankaragücü iyi bir takım. Maçın genelinde üstün olan taraftık. Günün sonunda bizim için en değerli olan 3 puan ve sakatlıksız maçı atlatmak oldu." ifadelerini kullandı.

    Okan Buruk'un Köhn pişmanlığı: Ankaragücü maçı sonrası sitem etti

    OKAN BURUK: ÜZÜNTÜ OLACAK GİBİ

    Avrupa kupalarına verilen liste sonrası transfer edilen Derrick Köhn'ün oyununu öven Okan Buruk, "Köhn bir hücum beki. Savunmada doğru işler yaptı. Performansından memnunum. Üzüntümüz Avrupa'da onu kullanamıyoruz. Bu performansından sonra biraz daha üzüntü olacak tabi" dedi.

    KÖHN: OKAN HOCA BANA SABIRLI OLMAMI SÖYLEDİ

    Ankaragücü karşısındaki galibiyeti değerlendiren Derrick Köhn ise; "Güzel bir maçtı. İlk yarıda özellikle iyiydik. İkinci yarı istediğimiz kadar pozisyona giremedik. 3 puan için mutluyum. Taraftar beni çok iyi karşıladı. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum. Okan hoca bana sakin ve sabırlı olmamı söyledi. Galatasaray ailesinin benimle olduğunu söyledi. Hocayla olan konuşmamız bana çok yardımcı oldu." açıklamasında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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