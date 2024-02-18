Galatasaray'a 3-0 kaybeden Emre Belözoğlu'ndan övgü: Tarihin en iyisi

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Rakibini öven Belözoğlu, tarihin en iyi kadrosu vurgusunda bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, farklı mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın bu sezonki kadrosunun tarihin en iyi kadrosu olduğunu belirten Belözoğlu, "Galatasaray, ilk 15 dakikada bize baskı kurdu. Bayern Münih karşısında yaptıkları gibi bize karşı da merkezde çok üstün oynadılar. Galatasaray cidden ligin çok üstünde kadrosu var. Belki de gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Oyuncu olarak da teknik direktör olarak da böyle üstün bir kadro görmemiştim." ifadelerini kullandı.