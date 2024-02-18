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    • Haberler > Spor > Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıran transfer! Altay Bayındır ezeli rakibe imza atıyor

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıran transfer! Altay Bayındır ezeli rakibe imza atıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray&#039;dan Fenerbahçe&#039;yi kızdıran transfer! Altay Bayındır ezeli rakibe imza atıyor
    Altay Bayındır, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın gelecek sezon için Galatasaray'a imza atacağı öne sürüldü.

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da beklenen forma şansını bulamayan Altay Bayındır'ın gelecek sezon takımdan ayrılacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe'den 5 milyon euro bedelle alınan 25 yaşındaki kaleci, Andre Onana'dan kaleyi devralamadı.

    Şu ana kadar sadece FA Cup'ta oynanan Newport County maçında oynayan Altay, Premier Lig'de forma şansı bulamadı.

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıran transfer! Altay Bayındır ezeli rakibe imza atıyor

    ALTAY BAYINDIR GALATASARAY İLE ANLAŞTI

    Ada basınından Manchester Evening News'in haberine göre; Galatasaray, yaz transfer sezonunda kadrosuna Altay Bayındır'ı katmak istiyor.

    Fernando Muslera'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan Sarı-kırmızılıların, alternatif olarak Altay Bayındır'ı belirlediği öğrenildi.

    Daha önce Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için nabız yoklayan Cimbom, bu defa Altay'da karar kıldı.

    Yeniden Türkiye'te dönmeye sıcak bakan Altay Bayındır'ın kendisine gösterilen ilgiye sıcak yaklaştığı konuşuluyor.

    Fenerbahçe'de takım kaptanlığı da yapan Türk kalecinin Galatasaray'a transfer olması durumunda tepki alacağı iddia ediliyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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