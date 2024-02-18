İcardi, Muslera ve Mertens'te son dakika! 'İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyor'

Galatasaray camiasına yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Levent Tüzemen'in İcardi, Mertens ve Muslera hakkında paylaştığı bilgiler oldukça dikkat çekti.

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'daki son gelişmelere dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Tüzemen'in İcardi, Mertens ve Muslera hakkında verdiği bilgiler ise oldukça ilgi uyandırdı.

SİNAN KALOĞLU DA SÖYLEDİ ABDULLAH AVCI DA

TFF, Sparta Prag ile rövanş var diye Ankaragücü maçını erteleyemezdi. Bu düşünce ancak final öncesi karşılaşmalarda gündeme gelir. Galatasaray, sıkışık takvimde üç günde bir maç oynama alışkanlığını sürdürecek. Ancak Eryaman Stadı'nın zemini ile ilgili ciddi sıkıntı var. Gençlerbirliği'nin hocası Sinan Kaloğlu, Eryaman'da maç oynanamayacağını söyledi, Abdullah Avcı isyan etti. Ciddi sakatlıklar yaşandı. Fakat TFF, 'Galatasaray kollanıyor' damgası yememek için yangına körükle gidiyor. Eğer zemin dolayısıyla iki takım da oyuncu bazında ciddi sakatlıklar yaşarsa kıyamet kopar. Bu maçı başka bir sahaya almadığı için de TFF çok ağır eleştirilir.

MERTENS İSTANBUL'A YERLEŞMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Mertens, takımın sevgi yüzü. Bütün futbolcular onu çok seviyor. Duyduğuma göre, İstanbul'a yerleşmeyi bile düşünüyormuş. Yönetim, Mertens gibi bir oyuncuyu takımı toplamak ve Florya'daki enerjiyi yükseltmek için gelecek yıl da forma giymesi konusunda ikna etmeli.

İCARDİ NET POZİSYONLARI KAÇIRDIĞI İÇİN KIZGIN OLABİLİR

Icardi ile Galatasaray taraftarı arasında aşk düzeyinde ciddi bir sevgi bağı var. Arjantinli yıldızın mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Prag maçında galibiyette başrolü oynadı. İki asist yaptı, bir gol attı. Ayrıca Kerem'in ve Barış'ın kaçırdığı pozisyonlarda da pasları veren isimdi. Bence kendi oyununun daha iyi olmasını istediği ve bulduğu net fırsatları kaçırdığı için kızgın olabilir. Her maç Sparta Prag'a karşı oynadığı gibi oynasın, kimse 'Hayır' demez.

NEUER DE 37 YAŞINDA!

Muslera'nın Galatasaray'a kağıt üzerinde imza atmasının bir anlamı yok. Çünkü Muslera, Galatasaray'a kalben bağlı. Yönetim, yeni bir kaleci arayışında değil. Hatta ben Muslera ile sözleşme uzatıldığı konusunda bilgi aldım. Bu resmiyete dökülmemiş olabilir. Okan Buruk son derece haklı. Muslera'nın yerini dolduracak Avrupa'da bile kaleci yok. Eğer Neuer 37 yaşında, Bayern Münih'te halen kaleyi koruyorsa Muslera da Galatasaray'ın kaptanı olarak görevine devam eder.

VAR'DAKİ HAKEMLER YETERSİZ

Yabancı gözlemci getirmek göz boyamaya benziyor. Zaten maçlarda hakemleri iki eski hakem gözlemliyor. Biri evinden izliyor, diğeri sahada görev yapıyor. Şimdi üç ayrı gözlemci, not verecekler. Aralarda ciddi fark olursa ne olacak? Bunun kime faydası olacak? Bence VAR'a yabancı gözlemciler getirilsin. VAR'da görev yapan hakemlerin yanında otursun ve asıl onlara bilgi, beceri konusunda not versin. Çünkü VAR'daki çoğu hakemin yetersiz olduğunu düşünüyorum.

TFF şunu doğru yaptı; 'Hakemlere Türkiye'de koçluk yapacak eski FIFA kokartlı hakemleri görevlendirdi.' Bu koçlar içinde MHK Başkanlığı yapmış isimler de olacak. Ağaçtan düşenin halinden ağaçtan düşen anlar. Koçluk görevini hakemleri eğitmek, psikolojik açıdan düzeltmek, onlara nasıl maç yönetecekleri, nasıl pozisyon alacakları konusunda yardımcı olmak daha doğru bir karar.

VAR DİYALOGLARI POLEMİK OLUR

VAR konuşmalarının maçtan sonra açıklanacak olması ciddi polemik konusu oluşturur. Kadınlar Dünya Kupası'nda maçı yöneten hakemlerin VAR ile yaptıkları konuşmalardan sonra verdikleri karar, stat hoparlörlerinden taraftarlara açıklanıyordu. Örneğin; İcardi'ye Gaziantep maçında 2 tane penaltı yapıldı. Maçın hakemi pozisyonları görmedi, VAR da uyarmadı. Peki bu diyaloğun olup olmadığı açıklanacak mı? Açıklanmazsa verilmeyen penaltıların sorumlusu kim olacak? VAR konuşmaları anında açıklanmalı, maç bittikten sonra yapılacak söylemler sadece tartışmalara ve polemiklere yol açar.