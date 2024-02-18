Okan Buruk, yıldızları Ankaragücü maçında dinlendirecek! Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Şubat 2024 14:43 - Güncelleme: 18 Şubat 2024 14:59 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşamki Ankaragücü maçında en az 3 ismi dinlendireceği öne sürüldü. İşte o isimler...