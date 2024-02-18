Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Okan Buruk, yıldızları Ankaragücü maçında dinlendirecek! Galatasaray'ın 11'i belli oldu

    Okan Buruk, yıldızları Ankaragücü maçında dinlendirecek! Galatasaray'ın 11'i belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Okan Buruk, yıldızları Ankaragücü maçında dinlendirecek! Galatasaray&#039;ın 11&#039;i belli oldu
    Galatasaray, Okan Buruk, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşamki Ankaragücü maçında en az 3 ismi dinlendireceği öne sürüldü. İşte o isimler...

    Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak olan Galatasaray'da gözler zorlu deplasmanda çevrildi.

    22 Şubat günü Çekya'da Sparta Prag ile oynanacak maçı düşünen Okan Buruk'un bazı isimleri yedek bırakmayı düşündüğü öğrenildi.

    Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'i ikinci devreye saklamayı planlayan Buruk'un Carlos Vinicus, Wilfried Zaha ve Tete'yi ilk 11'de başlatacağı belirtildi.

    Öte yandan devre arası transfer edilen sol bek Derrick Köhn'ün de bu akşam ilk defa forma giymesi bekleniyor.

    Okan Buruk, yıldızları Ankaragücü maçında dinlendirecek! Galatasaray'ın 11'i belli oldu

    GALATASARAY'IN ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'İ

    Muslera, Barış Alper, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Vinicius

    Galatasaray'ın MKE Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

    Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Carlos Vinicius.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Futbol camiasını yıkan ölüm! TFF acı haberi duyurdu, yıldız futbolcu kansere yenik düştü - SporFutbol camiasını yıkan ölüm! TFF acı haberi duyurdu, yıldız futbolcu kansere yenik düştüGalatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıran transfer! Altay Bayındır ezeli rakibe imza atıyor - SporFenerbahçe'nin eski kaptanı Altay Bayındır imzalıyorSüper Lig devinden sürpriz anlaşma! Resmi açıklama geldi, Manchester City ile birleştiler - SporSüper Lig şampiyonu resmen duyurdu16 ülke, 25 takım, 175 sporcu... Bisikletin kalbi Antalya - Spor16 ülke, 25 takım, 175 sporcu... Bisikletin kalbi AntalyaKonyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a 6 yıldızdan güzel haber - SporKonyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a 6 yıldızdan güzel haberÖnce Jorge Jesus'u şimdi de Fatih Terim'i yaktı! Yine Samet Akaydın vakası... - SporÖnce Jorge Jesus'u dün gece de Fatih Terim'i yaktı!Herkes Semih, Aboubakar sandı ama değil! Beşiktaş'a 7 milyon euro - SporHerkes Semih, Aboubakar sandı ama değil! Beşiktaş'a 7 milyon euroŞampiyonluk yolunda Fatih Terim’e ağır darbe! Resmen tahtından ettiler, hakemlere ateş püskürdü - SporŞampiyonluk yolunda Fatih Terim’e ağır darbe! Resmen tahtından ettiler, hakemlere ateş püskürdüİcardi, Muslera ve Mertens'te son dakika! 'İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyor' - Sporİcardi, Muslera ve Mertens'te son dakika! 'İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyor'Erden Timur ile Muslera arasında kriz! Hem kontratta sıkıntı var hem parada - SporErden Timur ile Muslera arasında kriz! Hem kontratta sıkıntı var hem parada
    Sonraki Haber Yükleniyor...