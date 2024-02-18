Okan Buruk, yıldızları Ankaragücü maçında dinlendirecek! Galatasaray'ın 11'i belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşamki Ankaragücü maçında en az 3 ismi dinlendireceği öne sürüldü. İşte o isimler...
Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak olan Galatasaray'da gözler zorlu deplasmanda çevrildi.
22 Şubat günü Çekya'da Sparta Prag ile oynanacak maçı düşünen Okan Buruk'un bazı isimleri yedek bırakmayı düşündüğü öğrenildi.
Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'i ikinci devreye saklamayı planlayan Buruk'un Carlos Vinicus, Wilfried Zaha ve Tete'yi ilk 11'de başlatacağı belirtildi.
Öte yandan devre arası transfer edilen sol bek Derrick Köhn'ün de bu akşam ilk defa forma giymesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Barış Alper, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Vinicius
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Carlos Vinicius.
Kaynak: Türkiye Gazetesi