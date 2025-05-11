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Ole Gunnar Solskjaer: "İkinci yarıda kalitemizi gösterdik"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ole Gunnar Solskjaer: &quot;İkinci yarıda kalitemizi gösterdik&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş kendi evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Ole Gunnar Solskjaer mücadelenin ardından kamera karşısına geçti.

Ole Gunnar Solskjaer: "İkinci yarıda kalitemizi gösterdik" - 1. Resim

"MAÇIN BAŞINDA ZORLANDIK"

Maçın başlangıcında oyun ritmini bulmakta zorlandıklarını belirten Solskjaer, "Öncelikle maçın başının zor olduğunu ben de kabul ediyorum çünkü oyun çok fazla durdu. Oyunun ritmini yakalayamadık ama davranış biçimimiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük. Oyuncularımın tutumu çok iyiydi. İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. İlk yarı bitmeden rakibimiz golü attı ve skor olarak yakınlaştırdılar." dedi.

"İKİNCİ YARI KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

Solskjaer, ikinci yarıda Beşiktaş'ın kalitesini ortaya koyduğunu belirterek, "İkinci yarıda kalitemizi gösterdik. Maçı istedik ve pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan 3 puanı kazandık."  ifadelerini kullandı.

"TEK ODAĞIMIZ ÜÇÜNCÜLÜK"

Tecrübeli teknik adam, Avrupa kupalarına katılmanın çok değerli olduğunu vurgularken, "Avrupa'da olmak çok önemli, şu anda en önemli odağımız üçüncü olmak." şeklinde konuştu.

"YENİ OYUNCULARI TAKİP EDİYORUZ"

Gelecek sezon planlaması hakkında da konuşan Solskjaer, "Şu anda takımda olmayan, takip ettiğimiz oyuncular var. Gruba yardımcı olan oyuncuları da gözlemliyoruz. Benim için bu çok önemli. Soyunma odasındaki oyuncuların tutumu çok iyiydi kötü sonuçlardan sonra. İyi çalıştık kötü sonuçlardan sonra. Son maçları da kazanıyoruz. Tek düşüncemiz kalan maçları en iyi şekilde geçirmek ve hedefimize ulaşmak." diyerek sözlerini noktaladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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