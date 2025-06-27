Ole Gunnar Solskjaer transfer için devrede! Alo bize gel Timo Werner

Norveçli teknik adam son 1,5 sezonu Tottenham’da geçiren Timo Werner’i arayıp Beşiktaş’a gelmesi hâlinde yeniden yıldızlaşacağını söyledi. Senelik 8 milyon avroyu bulan ücreti ise düşündürüyor

MURAD TAMER'İN HABERİ - Gelecek sezon hem Süper Lig hem de Avrupa’da adından söz ettirmeyi hedefleyen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in önceliği ise sol bek ve sol kanat forveti....

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Norveçli teknik adam bu bölgelere yapılacak transferlerin Avusturya’daki kamp dönemine yetişmesini istiyor. Sol kanat forveti için birçok oyuncu gündeme gelirken, bonservisi Leipzig’de olan ve geçtiğimiz sezonu Tottenham’da kiralık olarak geçiren Timo Werner ismi ağırlık kazandı.

OLUMLU CEVAP VERDİ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de transferde devreye girdi. Norveçli teknik adam, Alman yıldızı arayıp birlikte çalışmak istediğini ve Beşiktaş’a gelmesi hâlinde eski formunu yakalayacağını söyledi.

29 yaşındaki oyuncu da bu isteğe olumlu cevap verdi ve kulüplerin anlaşması gerektiğini söyledi. Yıldız oyuncu için Alman ekibi 4 milyon avro bonservis istiyor. Beşiktaş’ı transferde zorlayacak konu ise Alman oyuncunun 8 milyon avroluk yıllık ücreti. Transfer bu şartlarda gerçekleşirse Timo Werner, Beşiktaş’tan en çok kazanan isim olacak.

ESKİYE DÖNMEK İSTİYOR

Son dönemdeki formuyla eski günlerinin uzağında kalan Timo Werner son 1,5 sezonu kiralık olarak Tottenham’da tamamladı. İngiliz ekibinde geçirdiği süre boyunca 41 maçta süre alan 29 yaşındaki futbolcu yalnızca üç gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İLK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda ilk maçına 24 Temmuz’da çıkacak olan Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak. Siyah beyazlılar, İstanbul’daki sağlık kontrolleri ve ilk etap çalışmalarının ardından 4-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kamp için Avusturya’nın Bad Erlach kasabasına gidecek.