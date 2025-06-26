Beşiktaş, David Jurasek transferinde mutlu sona ulaştı

Sol bek takviyesi için harekete geçen Beşiktaş, Benfica'nın Çek oyuncusu David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiraladığı aktarıldı. 24 yaşındaki futbolcu hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyor.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Sol bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi Benfica'nın oyuncusu David Jurasek ile prensipte anlaşma sağladı.

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TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, 24 yaşındaki Çek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Jurasek'in hafta sonu İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık geçiren Jurasek, Alman temsilcisinde 22 resmi maçta forma giydi ve 3 asistlik katkı sağladı.