Beşiktaş, Japon orta saha Joel Chima Fujita için devrede

Beşiktaş, Belçika ekibi Sint-Truiden’de forma giyen Joel Chima Fujita’nın transferi için girişimlere başladı. Japon oyuncu Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Belçika'dan bir isme yöneldi. Siyah-beyazlılar, Sint-Truiden forması giyen Japon orta saha oyuncusu Joel Chima Fujita'yı listesine aldı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu için Belçika kulübüyle temasa geçti. Yunan ekibi AEK Atina'nın da ilgilendiği genç oyuncuya, siyah-beyazlıların yaptığı teklifin daha cazip olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Sint-Truiden formasıyla 36 resmi maça çıkan Joel Chima Fujita, 4 asistlik performans sergiledi.