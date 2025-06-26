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Beşiktaş, Japon orta saha Joel Chima Fujita için devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Japon orta saha Joel Chima Fujita için devrede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Belçika ekibi Sint-Truiden’de forma giyen Joel Chima Fujita’nın transferi için girişimlere başladı. Japon oyuncu Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Belçika'dan bir isme yöneldi. Siyah-beyazlılar, Sint-Truiden forması giyen Japon orta saha oyuncusu Joel Chima Fujita'yı listesine aldı.

Beşiktaş, Japon orta saha Joel Chima Fujita için devrede - 1. Resim

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu için Belçika kulübüyle temasa geçti. Yunan ekibi AEK Atina'nın da ilgilendiği genç oyuncuya, siyah-beyazlıların yaptığı teklifin daha cazip olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Sint-Truiden formasıyla 36 resmi maça çıkan Joel Chima Fujita, 4 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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