Ole Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı! Rizespor maçında kadroda
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Alanyaspor maçında oyuna sonradan giren Keny Arroyo, teknik heyetin gözüne girdi. Genç yıldızın, Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Beşiktaş'ta genç oyuncu Keny Arroyo, teknik heyetten tam not aldı. Corendon Alanyaspor karşısında ikinci yarıda oyuna giren 18 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in dikkatini çekti.
İLK 11'DE OLACAK
Ekvadorlu genç yetenek, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 66'sını kazandı. Arroyo'nun, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Devre arasında siyah-beyazlı kulübe katılan Arroyo, bugüne dek 10 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran