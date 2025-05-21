Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ole Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı! Rizespor maçında kadroda

Ole Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı! Rizespor maçında kadroda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer&#039;den Keny Arroyo kararı! Rizespor maçında kadroda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alanyaspor maçında oyuna sonradan giren Keny Arroyo, teknik heyetin gözüne girdi. Genç yıldızın, Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta genç oyuncu Keny Arroyo, teknik heyetten tam not aldı. Corendon Alanyaspor karşısında ikinci yarıda oyuna giren 18 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in dikkatini çekti.

Ole Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı! Rizespor maçında kadroda - 1. Resim

İLK 11'DE OLACAK

Ekvadorlu genç yetenek, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 66'sını kazandı. Arroyo'nun, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Ole Gunnar Solskjaer'den Keny Arroyo kararı! Rizespor maçında kadroda - 2. Resim

Devre arasında siyah-beyazlı kulübe katılan Arroyo, bugüne dek 10 maçta forma giydi ve 2 gol attı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

6,8 ve 6,8 büyüklüğündeki depremlerde aktif rol oynamıştı! Kahraman köpek Bob'a acı veda...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cristiano Ronaldo için sürpriz iddia! Beşiktaş taraftarı isterken Fas ekibi devreye girdi - SporBeşiktaş taraftarı isterken Fas ekibi devreye girdi!Tadic Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni durağı Ajax mı? - SporTadic Fenerbahçe'ye veda ediyor!Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Golcü oyuncu ile temaslar başladı - SporFenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Temaslar başladıFenerbahçe'den suç duyurusu! Ali Koç'un dernek bastığı iddia edilmişti - SporAli Koç'un dernek bastığı iddia edilmişti!Beşiktaş'tan Jonas Wind için dev bütçe! İşte golcü transferinde son durum - SporBeşiktaş'tan golcü transferi için dev bütçe!Zaniolo için karar verildi! Fiorentina Galatasaray'a bildirdi - SporZaniolo için karar verildi! Fiorentina G.Saray'a bildirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...