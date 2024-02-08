Önce Ali Koç'a ardından İsmail Kartal'a çağrı: 24 saat içerisinde bu adamı gönderin

Yaklaşık 1 ay önce Süper Lig'de Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin golüyle deviren Fenerbahçe, Sumudica ve öğrencilerini bu sefer de Batshuayi'nin 2 golüyle geçmesini bildi. İşte kritik 90 dakikanın yansımaları...

Gaziantep FK'yı deplasmanda Batshuayi'nin golleriyle 2-0 yenen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de Belçikalı forvetin performansı yine ayakta alkışlanırken, Zajc sergilediği futbolla sınıfta kaldı. İşte kritik mücadelenin ardından yazar yorumları...

ERCAN GÜVEN: ZAJC PASLANMIŞ GİBİ

Sezar’ın hakkı Sezar’a!.. Fenerbahçe, “vadedilmiş kupalara” doğru her sezon tekrarlanan “futbolun kutsal yürüyüşünde” bu kez yere sağlam basıyor… Çünkü, “başarının kurallarını” artık düstur edinmiş, eksiksiz uyguluyor.

Birinci kural “korkularıyla yüzleşmek” mi; Fred”sizliğe takılıp kalmıyor, Tadic-Dzeko-Szymanski-Livakovic-Ferdi’yi hatta savunma tandemini kulübeye oturtup, öyle çıkıyor Gaziantep’teki tek maçlık son 16 Kupa turuna. Futbol profesörleri yerine doçentlerle.

25 gün önce aynı yerde aynı takım karşısında üç puana geç ve güç ulaşmasına rağmen hem de… İşte, ikinci ve birincisi kadar önemli “kendine inanmak” kuralını hayata geçirmek budur. Kural üç; her hafta hem “hedeflerini geliştiriyor” hem “kendini” Fenerbahçe… Dün Kupa. Yarın Süper Lig, yakında Avrupa. Yetmiyor, “ezeli rakiple” nefes nefese… Bitti mi?.. Hayır; tüm bunları yaparken kuralların en somutu “sağlıklı beslenmeye” yorum getirip, çeşitli ve kaliteli “transfer gıdasını” bol bol alıyor bir yandan.

Geriye “hatalarını kabul et” kalır ki, onu da ihmal etmemeli hata gördüğünde.

BONUCCİ BAZEN AĞIR KALDI

Hatta dün bile!.. Zajc’ın biraz paslandığını, Bonucci’nin bazen ağır kaldığını, Batshuayi’nin şekere doymayan çocuk gibi gol atmak için pas vermeyi unuttuğunu yazmış olmalı bir kenara İsmail Kartal. Gerçi Mert Hakan’a ikram ettiğinde atamadı ama egoistlik bir yere kadar.

RAKİBİN SAĞINI TATİL KÖYÜNE ÇEVİRDİ

Lig maçı ardından Fenerbahçe hocası için “İsmail Kartal kim?” demişti Gaziantep hocası Sumudica… Öğrenmiştir belki! İsmail Kartal geçmiş maçta işlevsiz kalan forvet hattını tamamen değiştirmiş, pas arası yapan, rakibi tatlı sert durduran, oynatmayan bir Fenerbahçe sürmüştü sahaya. Önde basmıyor ama geçiş oyunuyla rakip ceza alanında çoğalıyordu. İlk yarıdaki penaltı da böyle oldu, gol de… İkinci yarı önde daha çok kalmak için King’in yerine Tadic’i alarak başladı Fenerbahçe. Gerçekten de rakibin sağını tatil köyüne çevirdi, orada epey huzurlu zaman geçirdi. Son yarım saate girmeden Bonucci yerine Çağlar’ı, sağ beke Ferdi’yi, orta sahaya Krunic’i ekledi ve git-gele dönen oyunda gol yemeden atabilmek için fırsat kolladı. Atamasa da yemedi, farkı korudu. Kolayca turladı.

FAİK ÇETİNER: İSMAİL KARTAL'IN ŞANSI TARTIŞILMAZ

Hep söylüyorum, iyi hoca olmasının yanı sıra İsmail Kartal’ın şansı da tartışılmaz. Düşünün, bugün Kartal’ın elindeki malzeme kimde var? Dün Gaziantep ile oynanan kupa maçında İsmail Kartal sahadakileri kulübeye, kulübedekileri de sahaya sürmüştü. Malzeme iyi olunca futbolun sırıtmıyor, sonuca gitmekte zorlanmıyorsun. Batshuayi görev verilen her maçta gollerini atıyor ama takımın bankosu olamıyor. İşin bir başka ilginç yanı, rakipleri Fenerbahçe’nin önde baskılı oyununa tedbir alamıyorlar. Arkada bıraktığı geniş alanlardan faydalanamıyorlar. İlk 20 dakika dolarken, Batshuayi’nin penaltıdan attığı gole kadar ev sahibi hücum girişiminde bile bulunamadı. Oosterwolde’nin (kontrolsüz bir oyuncu) sebebiyet verdiği penaltı onlar için büyük bir şans idi. Gol atmayı bırak penaltı atmayı bile beceremiyorsan (Maxim’in vuruşunu İrfan Can kurtardı) kaderine razı olacaksın.

OYUNA GİRENLERE BAKIN FAZLA SÖZE GEREK VAR MI?

Kaçan penaltının ardından ilk atağında Fenerbahçe, Batshuayi ile farkı ikiye çıkartınca, rakibin de gardı düşüverdi. İkinci yarıda ‘maç gitti’ diyen ev sahibi biraz daha hareketli gözükse de skoru değiştirecek beceri ve güce sahip değildi. Malzeme demişken devam edelim. Oyunun ikinci bölümünde Fenerbahçe’de sırasıyla oyuna girenlere bakın: Tadic, Çağlar, Krunic, Ferdi ve Szymanski... Fazla söze gerek var mı? Bu takım bu malzemeyle her kupaya adaydır.

2-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe taraftarlarının Zajc'a olan öfkesi dikkatlerden kaçmazken, Sarı Lacivertlilerin sosyal medya üzerinden Ali Koç'a çağrıda bulunarak 'Transfer sezonu yarın sona eriyor bu adamı 24 saat içerisinde gönderin' tepkisi bir hayli ilgi uyandırdı.