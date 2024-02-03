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    • Önce Vitor Pereira şimdi de İsmail Kartal! Ali Koç transferi eline yüzüne bulaştırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Skorer
    - Güncelleme:
    Önce Vitor Pereira şimdi de İsmail Kartal! Ali Koç transferi eline yüzüne bulaştırdı
    Ryan Kent, Caulker, Fenerbahçe, Ali Koç, İsmail Kartal, Vitor Pereira, Haber

    Spor Haberleri  / Skorer

    İsmail Kartal'ı göreve getirmeden önce Ryan Kent transferini bitiren Ali Koç, İngiliz futbolcuyu göndermek için tüm yolları deniyor. Tecrübeli teknik adamın kadroda görmek istemediği Kent aldığı maaştan feragat etmek istemediği için Samandıra'da küçük çaplı bir kriz yaşanıyor... Fenerbahçe daha önce Caulker'da da hemen hemen aynı sorunlarla karşı karşıya kalmıştı...

    Fenerbahçe’de son dönemde bazı isimlerle yollar ayrıldı. Yabancı kontenjanını da boşaltmak zorunda olan sarı - lacivertlilerde takımdan gideceklerin sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi gözüküyor.

    ZAJC KENDİSİNE GELEN TEKLİFLERİ REDDEDİYOR

    Teknik Direktör İsmail Kartal ideal on birini oluşturduğu için oynamayan oyuncu sayısı çok fazlaydı. Hem aşırı kalabalığın hem de oynamayan futbolcuların mutsuzluğunun takımı olumsuz etkilemesinden endişe edildi. Bu yüzden gitmek isteyen isimlere engel olunmadı. Umut Nayir ve Emre Mor buna örnek iki isim... İkisi de EURO 2024 kadrosunda yer almak istiyor. Bunun için de forma bulmaları lazımdı. Yine Bartuğ Elmaz Sivas’a kiralandı. Crespo da İspanya’da her zaman oynamak istiyordu. Teklif gelince kontenjan da açılmış oldu. Gönderilmesi düşünülen Zajc ise bunu kabul etmedi.

    RYAN KENT'İN ÖNCELİĞİ ALDIĞI MAAŞ

    Kent konusunda da sıkıntı devam ediyor. Teknik direktör Kartal oyuncuyu düşünmüyor. Oynamamasına rağmen futbolcu gelen tekliflerin hepsini reddetti. Buna son örnek Lazio oldu. İtalya’nın önemli kulüplerinden olan mavi beyazlılar Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna devam ediyor. Maddi açıdan bir kayıp yaşamayacak olan Kent buna rağmen bu teklifi reddetti. Sarı lacivertli yetkililer Kent’e bu sezon şans verilmediği için oyuncunun işi inada bindirdiğini düşünüyor.

    CAULKER'DA DA AYNISI OLMUŞTU

    Daha İsmail Kartal ile anlaşmadan önce Ryan Kent transferini bitiren Ali Koç bu tarz bir hamleyi geçmişte de yapmıştı. Vitor Pereira'yı göreve getirmeden önce Caulker'a imza attıran Koç, daha sonra Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda hareket etmiş, İngiliz stoperi takımdan göndermek zorunda kalmıştı.

    Önce Vitor Pereira şimdi de İsmail Kartal! Ali Koç transferi eline yüzüne bulaştırdı

    SERDAR DURSUN KRAMPONLARINI ALIP KADIKÖY'E GEÇİYOR

    Sarı-lacivertli ekipte Umut’un ayrılığı sonrası 3. golcü arayışları devam ediyor. Bu bölge için en kuvvetli aday sezon başında Karagümrük’e kiralanan milli oyuncu Serdar Dursun... Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve olumlu sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi. Bu arada yönetim Crespo ve Emre Mor’un yerine transfer yapmayacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Skorer
    Ryan KentCaulkerFenerbahçeAli Koçİsmail KartalVitor Pereira
    Haberler > Spor > Önce Vitor Pereira şimdi de İsmail Kartal! Ali Koç transferi eline yüzüne bulaştırdı
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