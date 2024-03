Orkun Kökçü'den Beşiktaş'a cevap! Milli oyuncu Benfica'dan ayrılmaya hazırlanıyor

Sezon başı transfer olduğu Benfica'da mutlu olmadığı öne sürülen Orkun Kökçü'nün yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Hollanda'da verdiği röportaj sonrası Benfica'da kadro dışı kalan Orkun Kökçü'nün yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Portekiz'de istediği ortamı bulamayan Türk yıldızın Beşiktaş'tan teklif aldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların radarına aldığı milli oyuncunun ise Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle teklifi kabul etmediği konuşuluyor.

Record gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye imza attırmak için girişimde bulundu ama milli futbolcu ise siyah beyazlıların teklifini reddetti.

İngiltere Premier Lig'de oynama hayali olan Orkun Kökçü, 25 milyon euro bedelle Feyenoord'dan transfer edilmişti.

Bu sezon Benfica'da 34 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 10 asist katkısında bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ: SAVAŞMAK İÇİN HER ZAMAN BURADAYIM

Hollanda basınına verdiği röportajda kulübünü ve teknik direktörü Roger Schmidt'i eleştiren Orkun Kökçü, kadro dışı bırakılmıştı.

Türk futbolcu, bu olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı ve şunları söyledi:

"İlk söylemek istediğim şey teknik direktöre ve kulüptekilere olan saygım büyük. Futbolda tüm detaylar önemlidir. Sadece her şey doğru olursa başarılı olabiliriz. Bu aynı zamanda birbirimizi eleştirmek anlamına da geliyor. Son aylarda kulüp içi vizyonumu da tartıştım. Kulübün alacağı kararları kabul ediyorum ve şimdi milli takımıma gideceğim. Benfica için her şeyi vermek adına iki hafta sonra geri geleceğim. Taraftarlar ve bu harika kulüp için elimden geleni yapacağım. Gerçek Orkun tek bir şey ister: kazanmak! Senin için savaşmak için her zaman buradayım."