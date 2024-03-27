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Haberler > Spor > Gol makinesi Vangelis Pavlidis Süper Lig yolcusu! Şampiyonluk için kesenin ağzı açıldı

Gol makinesi Vangelis Pavlidis Süper Lig yolcusu! Şampiyonluk için kesenin ağzı açıldı

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Gol makinesi Vangelis Pavlidis Süper Lig yolcusu! Şampiyonluk için kesenin ağzı açıldı

Spor Haberleri

Sezon sonunda Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, AZ Alkmaar forması giyen Vangelis Pavlidis'i gündemine aldı.

Yeni sezonda taraftarına şampiyonluk yaşatmak isteyen Beşiktaş, golcü transferi için düğmeye bastı.

Vincent Aboubakar'ı göndermek isteyen Siyah-beyazlılar, Hollanda ligini sallayan Vangelis Pavlidis'i gözüne kestirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, AZ Alkmaar'ın sezona damga vuran forveti Vangelis Pavlidis, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.

Aboubakar ile kesin olarak yolları ayıracak Beşiktaş, Pavlidis için tüm şartları zorlayacak.

Gol makinesi Vangelis Pavlidis Süper Lig yolcusu! Şampiyonluk için kesenin ağzı açıldı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN 1 NUMARALI HEDEFİ PAVLIDIS

Piyasa değeri 22 milyon euro olan 25 yaşındaki Pavlidis, bu sezon performansıyla göz doldurdu.

Yunan santrfor, AZ Almaar formasıyla sahaya çıktığı 38 maçta 27 gol ve 4 asistlik performansa imza attı.

Yıldız ismin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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