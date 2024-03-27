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Haberler > Spor > Kerem Demirbay gözünü rekora çevirdi! Galatasaraylı yıldız kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeye çok yakın

Kerem Demirbay gözünü rekora çevirdi! Galatasaraylı yıldız kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeye çok yakın

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Kerem Demirbay gözünü rekora çevirdi! Galatasaraylı yıldız kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeye çok yakın

Spor Haberleri

Galatasaray'ın formda oyuncusu Kerem Demirbay, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu gözünü kariyer rekoruna çevirdi.

Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna kattığı Kerem Demirbay, son haftalardaki formuyla göz doldurdu.

Okan Buruk'un ilk 11'de oynattığı 30 yaşındaki yıldız, kariyerinin en gollü sezonlarından birini yaşıyor.

Bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 6 gol ve asist katkısında bulunan Kerem, 12 defa gole etki etti.

Kerem Demirbay gözünü rekora çevirdi! Galatasaraylı yıldız kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeye çok yakın - 1. Resim

KEREM DEMİRBAY REKORA GÖZ DİKTİ

Kerem Demirbay, 4 gol daha atması halinde kariyerindeki en yüksek gol ve asist katkısına ulaşmış olacak.

Kariyerinde en yüksek skor katkısını 2018-2019 sezonunda Hoffenheim ve 2020-2021 sezonunda Bayer Leverkusen'de 15 defa gerçekleştiren Demirbay, Galatasaray'daki performansıyla bu rakamı geçmeyi hedefliyor.

Türk asıllı Alman milli oyuncu, Süper Lig'de kalan 8 maçta göstereceği performansla en skorer dönemini yakalayabilir.

 

Düzenleyen:  - Spor
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