Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Mertens son noktayı koydu! Belçikalı yıldız 'Futbolu bırakacak mısın?' sorusunu cevapladı

Mertens son noktayı koydu! Belçikalı yıldız 'Futbolu bırakacak mısın?' sorusunu cevapladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Mertens son noktayı koydu! Belçikalı yıldız &#039;Futbolu bırakacak mısın?&#039; sorusunu cevapladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Antalya kampında soruları cevapladı. Sezon sonunda futbolu bırakacağı öne sürülen yıldız oyuncuyu dedikodulara son verdi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens, Antalya kampında gazeticelerin karşısına çıktı.

Sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edilen Belçikalı yıldız, 1 sezon daha devam edeceğinin sinyalini verdi.

Kesin kararı vermediğini belirten Mertens, "Sanırım 1 sene daha devam edeceğim. Keyif aldığım bir meslek ve sürekli de oynuyorum. Bir ağrım sakatlığım da yok. Neden olmasın. Burada olabilir. Başka yerde olabilir ama 1 sene daha devam edeceğim gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Süre bulmasıyla ilgili konunun teknik direktöre sorulması gerektiğini belirten Mertens, takımın sürekli birlikte oynadığı zaman daha iyi performans gösterdiğini kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar elde ettiklerini düşündüğünü anlatan Mertens, "Oturmuş, birbiriyle oynayan bir takım vardı. Kendi açımdan baktığım zaman da devam edebileceğimi, iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Mertens son noktayı koydu! Belçikalı yıldız 'Futbolu bırakacak mısın?' sorusunu cevapladı - 1. Resim

MERTENS: BİZİM GİBİ RAKİPLERE KORKU VERİYORLAR

Fenerbahçe ile girilen şampiyonluk yarışının sorulması üzerine Mertens, şunları kaydetti:

"Onların da iyi durumda olmasından çok mutluyum. Onlar da sezon başında çok fazla ve iyi transfer yaptı. İyi maçlar çıkarttılar. Bizim gibi rakiplere korku veriyorlar. Bizim gibi çok fazla gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar. Biz de aynı şekilde iyi savunma yapıyor ve maçları bırakmıyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz."

Mertens son noktayı koydu! Belçikalı yıldız 'Futbolu bırakacak mısın?' sorusunu cevapladı - 2. Resim

MERTENS Mİ SNEIJDER Mİ?

Bir gazetecinin, "Siz teknik direktör olsaydınız Mertens'i mi Sneijder'i mı Galatasaray'ın ilk 11'inde oynatırdınız?" şeklindeki sorusuna Mertens, "Sneijder' derdim. Buraya geldiğinde 30 yaşındaydı. Ben 30'da hala Serie A'da oynuyordum. Buraya geldiğinde Sneijder fit durumdaydı." cevabını verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edin Dzeko için dudak uçuklatan teklif! Yıldız futbolcunun cevabı bekleniyor - SporEdin Dzeko için dudak uçuklatan teklif! Yıldız futbolcunun cevabı bekleniyorTFF, PFDK sevklerini açıkladı! Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar  - SporTrabzonspor - Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar Lionel Messi ne zaman emekli olacak sonunda itiraf etti! Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor - SporSonunda itiraf etti!Semih Kılıçsoy hakkında flaş sözler: "Bir daha gelmesin" Montella Milli Takım'dan göndermişti! - Spor"Götürsünler bir daha gelmesin"Acun Ilıcalı'nın Arda Güler sözleri duyanları şoke etti! Bu kez sağ gösterip sol vurdu - SporArda Güler sözleri duyanları şoke ettiLigden çekilmenin konuşulacağı kongre öncesi Ali Koç'tan Fenerbahçelilere çağrı: "2 Nisan tarihi bir kimlik taşıyor" - SporFenerbahçe ligden çekilecek mi?Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yeni kriz! İsmail Kartal'ın sözlerini ihbar sayan TFF soruşturma başlatıyor - SporYeni krizin adı İsmail Kartal'ın oğlu Emre KartalMilli maç sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi yakalayan taraftarlar protesto etti: "Büyükekşi istifa" - SporTaraftarlar Büyükekşi'yi yakaladı "İstifa et"A Milli Takım Avusturya karşısında patır patır döküldü! Milli yıldıza zehir zemberek sözler: "Futbolu unutmuş" - Spor"Futbolu unutmuş geri gitmiş"İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak! - Spor2027 Avrupa oyunları İstanbul'da!
Sonraki Haber Yükleniyor...