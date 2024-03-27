Mertens son noktayı koydu! Belçikalı yıldız 'Futbolu bırakacak mısın?' sorusunu cevapladı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Antalya kampında soruları cevapladı. Sezon sonunda futbolu bırakacağı öne sürülen yıldız oyuncuyu dedikodulara son verdi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens, Antalya kampında gazeticelerin karşısına çıktı.

Sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edilen Belçikalı yıldız, 1 sezon daha devam edeceğinin sinyalini verdi.

Kesin kararı vermediğini belirten Mertens, "Sanırım 1 sene daha devam edeceğim. Keyif aldığım bir meslek ve sürekli de oynuyorum. Bir ağrım sakatlığım da yok. Neden olmasın. Burada olabilir. Başka yerde olabilir ama 1 sene daha devam edeceğim gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Süre bulmasıyla ilgili konunun teknik direktöre sorulması gerektiğini belirten Mertens, takımın sürekli birlikte oynadığı zaman daha iyi performans gösterdiğini kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar elde ettiklerini düşündüğünü anlatan Mertens, "Oturmuş, birbiriyle oynayan bir takım vardı. Kendi açımdan baktığım zaman da devam edebileceğimi, iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

MERTENS: BİZİM GİBİ RAKİPLERE KORKU VERİYORLAR

Fenerbahçe ile girilen şampiyonluk yarışının sorulması üzerine Mertens, şunları kaydetti:

"Onların da iyi durumda olmasından çok mutluyum. Onlar da sezon başında çok fazla ve iyi transfer yaptı. İyi maçlar çıkarttılar. Bizim gibi rakiplere korku veriyorlar. Bizim gibi çok fazla gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar. Biz de aynı şekilde iyi savunma yapıyor ve maçları bırakmıyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz."

MERTENS Mİ SNEIJDER Mİ?

Bir gazetecinin, "Siz teknik direktör olsaydınız Mertens'i mi Sneijder'i mı Galatasaray'ın ilk 11'inde oynatırdınız?" şeklindeki sorusuna Mertens, "Sneijder' derdim. Buraya geldiğinde 30 yaşındaydı. Ben 30'da hala Serie A'da oynuyordum. Buraya geldiğinde Sneijder fit durumdaydı." cevabını verdi.