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Orta sahaya diktiği bayrak transferine engel oldu! Karşıyaka'ya imza atan Gencer Cansev, ertesi gün ayrılmak zorunda kaldı

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Orta sahaya diktiği bayrak transferine engel oldu! Karşıyaka&#039;ya imza atan Gencer Cansev, ertesi gün ayrılmak zorunda kaldı

Spor Haberleri

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, daha önce Göztepe forması giyen Gencer Cansev ile sözleşme imzaladıktan sonra yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Karşıyaka, dün kadrosuna kattığı Gencer Cansev’le yeşil-kırmızılı taraftarların istememesi üzerine yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka’da sular durulmuyor.

Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran ve yerine oyuncu transfer etmekte zorlanan yeşil-kırmızılılarda flaş bir gelişme daha yaşandı.

Dün öğle saatlerinde Karşıyaka’ya transfer olduğu açıklanan Gencer Cansev, geçmişte Göztepe forması giydiği dönemde yaşanan bir olaydan dolayı yeşil-kırmızılı taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.

Orta sahaya diktiği bayrak transferine engel oldu! Karşıyaka'ya imza atan Gencer Cansev, ertesi gün ayrılmak zorunda kaldı - 1. Resim

ORTA SAHAYA BAYRAK DİKMİŞTİ

2015-2016 sezonunda Karşıyaka ile Göztepe arasında oynanan 1. Lig maçında karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazanırken, ilk golü atan Gencer Cansev müsabakanın ardından sahayı sarı-kırmızılı bayrakla dolaşıp, bayrağı orta sahaya dikmişti.

Bunun üzerine 35 yaşındaki oyuncu da bu durumu Karşıyakalı yöneticilere bildirip, transferinin üzerinden 24 saat geçmeden takımdan ayrılmak istediğini iletti. İki tarafın karşılıklı fikir alışverişi yapmasından sonra oyuncu ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Kulübümüz ve profesyonel futbolcu Gençer Cansev arasında 24.07.2024 tarihinde varılan anlaşma, Taraftarımızın hassasiyeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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