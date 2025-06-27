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Osayi-Samuel'de anlaşma tamam! Menajeri İstanbul'a geldi, işte alacağı ücret

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osayi-Samuel, Beşiktaş, Süper Lig, Fenerbahçe, Sözleşme, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Osayi-Samuel, kariyerini Süper Lig'de devam ettirecek. 3 yıllık anlaşmaya imza atan yıldız ismin alacağı ücret de belli oldu.

2021 yılından bu yana formasını giydiği Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli ekibin tekliflerini geri çevirdi. Umduğu yıllık ücreti alamayan yıldız isim, Süper Lig ekiplerinin radarına takıldı.

Kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği iddia edilen Nijeryalı futbolcuyla yakından ilgilenen Beşiktaş, teklifini iletti. İddialara göre; yıldız isim, Beşiktaş'tan yıllık 2,5 milyon euro maaşın yanı sıra 1 milyon euro da imza parası istedi.

Bu iddiaların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

OSAYI SAMUEL BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osayi Samuel, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Yıldız futbolcu yıllık 1.9 milyon euro kazanacak. Anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtilirken, oyuncunun menajeri de İstanbul'a geldi.

39 MAÇTA 2 ASİST

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maçta 2 asistlik katkı yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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