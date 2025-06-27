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Fenerbahçe'den tarihe geçecek teklif! En-Nesyri'nin rekoru kırılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den tarihe geçecek teklif! En-Nesyri&#039;nin rekoru kırılacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadrosunu yıldız bir golcü ile süslemek isteyen Fenerbahçe, birçok isimle görüştü ancak anlaşma sağlayamadı. Sarı lacivertliler son olarak rotasını Süper Lig'i yakından tanıyan Alexander Sörloth'e çevirdi. Yapılacak teklifin ise kulüp tarihine geçebileceği iddia edildi.

Gol yollarında büyük öneme sahip olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in takımdan ayrılması ile forvete takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, listesindeki birçok isimle görüşme yaptı.

Sarı lacivertliler ilk olarak Lille'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Jonathan David ile görüştü ancak Kanadalı oyuncu, İtalyan ekiplerine öncelik verdi ve Juventus'la masaya oturdu.

Listenin ikinci sırasında yer alan Jhon Duran da maliyetinden dolayı bütçeye uymayınca rota Atletico Madrid'de yedek kaldığı için mutsuz olan ve ayrılma ihtimali bulunan Alexander Sörloth'a döndü.

MASAYA OTURULACAK

Fotomaç'ın haberine göre; sarı lacivertliler, menajerler aracılığıyla Norveçli golcü için nabız yoklarken, Sörloth'tan ılımlı mesaj alan yönetim, Atletico Madrid'le masaya oturma kararı aldı. Fenerbahçe, 1.95'lik dev golcü için pazarlıklara yakın zamanda başlayacak.

BEKLENEN BONSERVİS 30 MİLYON EURO

Atletico'nun 30 milyon euronun altında bir bedele Norveçli golcüyü bırakmak istemediği İspanyol medyasında yer alırken, Fenerbahçe'nin de 25 milyon euro önereceği belirtildi.

En-Nesyri'de bulunan Fenerbahçe'nin kulüp rekoru Sörloth'la kırılabilir.

Fenerbahçe'den tarihe geçecek teklif! En-Nesyri'nin rekoru kırılacak - 1. Resim

TÜRKİYE'DE KRAL OLDU

2019-2020 sezonunu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Alexander Sörloth, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. 49 maçta 33 gol atan Norveçli santrfor, 11 de asist yapmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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