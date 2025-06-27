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Fenerbahçe'den Rus ekibine dev takas teklifi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Rus ekibine dev takas teklifi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rus devi CSKA Moskova'nın orta saha yıldızını istiyor. Maliyeti düşürmek isteyen sarı lacivertliler, Amrabat'ı takasta kullanmayı düşünüyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe, önümüzdeki sezona güçlendirilmiş kadrosuyla iddialı bir giriş yapmak istiyor. Sarı lacivertli yöneticiler transfer için harekete geçerken, kulüpte hareketli saatler yaşanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak için resmi adımları önümüzdeki hafta atacak. Rus basını, 20 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euronun üzerinde bonservis beklendiğini iddia etti.

TAKAS TEKLİFİ YOLDA

Haberde; Fenerbahçe'nin bu yüksek maliyeti düşürmek için takas teklifinde bulunacağı ve takasta kullanılacak olan oyuncunun da Sofyan Amrabat olduğu yazıldı.

Geçen sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan tecrübeli futbolcunun bonservisini alan sarı lacivertliler, CSKA Moskova'ya Amrabat'ın yanı sıra bir miktar da para önerecek.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Henüz 20 yaşında olan Matvey Kislyak, Rus futbolunun gelecekteki en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Rusya'nın parlayan yıldızı, orta sahada 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabiliyor.

CSKA altyapısından yetişen genç futbolcu, şu ana kadar 42 resmi maçta forma giydi ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kislyak, aynı zamanda Rusya Milli Takımı'nda da 4 kez görev aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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