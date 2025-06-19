Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Osimhen transfer için net konuştu: "Şu an sadece tatile odaklandım"

Osimhen transfer için net konuştu: "Şu an sadece tatile odaklandım"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osimhen transfer için net konuştu: &quot;Şu an sadece tatile odaklandım&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da sezonu harika bir performansla tamamlayan Victor Osimhen, Suudi Arabistan ve Avrupa'dan gelen tekliflerle ilgili sessizliğini bozdu.

Galatasaray'da sezona damgasını vuran Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı yıldızı takımda tutmak isterken, özellikle Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in yüksek maaşlı teklifleri gündemde yer alıyor.

Osimhen transfer için net konuştu: "Şu an sadece tatile odaklandım" - 1. Resim

İngiltere Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Juventus'un da ilgilendiği iddia edilen Osimhen, transfer iddialarına bir YouTube programında cevap verdi.

Osimhen transfer için net konuştu: "Şu an sadece tatile odaklandım" - 2. Resim

Suudi Arabistan'dan gelen teklifler hatırlatıldığında Osimhen, "Sezon bittikten sonra her zaman böyle haberler çıkar. Görüşmeler başlar, birçok kulüp ilgilenir. Ama ben şu an sadece tatilime odaklandım" dedi.

Performansına da değinen Osimhen, "Geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki gollerime bakıyorum. Neleri doğru, neleri eksik yaptığımı analiz ediyorum. Bu da gelişimim için önemli" ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü, 2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol ve 8 asist üretti

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'i hedef alan Özgür Özel'e tepki: Tek sesli bir medya mı istiyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
EuroLeague'de flaş karar! Yeni sezon takvimi belli oldu - SporEuroLeague'de flaş karar! Yeni sezon takvimi belli olduFenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı! Beşiktaş'a bir darbe daha - SporFenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!Emiliano Martinez, Manchester United yolunda! Galatasaray da devredeydi - SporEmiliano Martinez'in yeni adresini duyurdular!Marcin Bulka'dan Galatasaray'a ret sinyali! Şampiyonlar Ligi bile ikna edemedi - SporMarcin Bulka'dan Galatasaray'a ret sinyali!Fenerbahçe ve Galatasaray, Yoane Wissa için karşı karşıya! Premier Lig devleri de peşinde - SporSüper Lig devleri Yoane Wissa için karşı karşıya!Filenin Sultanları doludizgin! Kanada'yı da set vermeden geçtik - SporFilenin Sultanları doludizgin! Kanada'yı da set vermeden geçtik
Sonraki Haber Yükleniyor...