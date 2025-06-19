Osimhen transfer için net konuştu: "Şu an sadece tatile odaklandım"

Galatasaray'da sezonu harika bir performansla tamamlayan Victor Osimhen, Suudi Arabistan ve Avrupa'dan gelen tekliflerle ilgili sessizliğini bozdu.

Galatasaray'da sezona damgasını vuran Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı yıldızı takımda tutmak isterken, özellikle Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in yüksek maaşlı teklifleri gündemde yer alıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Juventus'un da ilgilendiği iddia edilen Osimhen, transfer iddialarına bir YouTube programında cevap verdi.

Suudi Arabistan'dan gelen teklifler hatırlatıldığında Osimhen, "Sezon bittikten sonra her zaman böyle haberler çıkar. Görüşmeler başlar, birçok kulüp ilgilenir. Ama ben şu an sadece tatilime odaklandım" dedi.

Performansına da değinen Osimhen, "Geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki gollerime bakıyorum. Neleri doğru, neleri eksik yaptığımı analiz ediyorum. Bu da gelişimim için önemli" ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü, 2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 37 gol ve 8 asist üretti