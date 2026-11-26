Outtara'dan UEFA'ya Filistin bayraklı protesto
Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara, Hapoel Beer Sheva'yı mağlup ettikleri maçın ardından tribünlere giderek Filistin bayrağını aldı ve reklam panosundaki UEFA yazısının üzerine koydu.
UEFA Avrupa Ligi'in 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'daki olaylı maçta İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti.
BATUM'DA OLAYLI MAÇ
Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında tribünlerde çıkan olaylardan dolayı Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti.
Gürcü polisinin orantısız güç kullanmasıyla çıkan olaylar nedeniyle uzun süre duraklayan maç, olayların bitmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.
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OUTTARA'DAN ALKIŞ ALAN HAREKET
Beşiktaşlı futbolcular, gerilimli maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladı. Siyah beyazlıların Fildişi Sahilli sol beki Outtara, tribünlere giderek taraftarın uzattığı Filistin bayrağını aldı. İsrail takımlarını Avrupa organizasyonlarından men etmemekte direnen UEFA'ya tepkisini gösteren Outtara, Filistin bayrağını reklam panolarında UEFA yazısının üstüne koydu. Beşiktaşlı futbolcunun bu hareketi, sosyal medyada taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.