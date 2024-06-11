Ozan Tufan'dan olay Fatih Terim sözleri: 'Gaz vererek oynatıyor' sözlerine cevap verdi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan, Galatasaray efsanesi Fatih Terim'e yönelik övgü dolu sözler kullandı.

Hull City'nin Türk yıldızı Ozan Tufan, Fatih Terin ve Fenerbahçe dönemine dair gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'de Mehmet Ayan'ın sorularını cevaplayan milli oyuncu, "Fatih Terim ile çalışmak bir lütuftur. Her oyuncunun onunla çalışıp ondan bir şeyler kapmasını isterim." ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN: ŞENOL HOCA İLE BİR ARAYA GELDİK

Bir zamanlar Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü aktaran Ozan, "Fenerbahçe'ye transfer olacağım o dönemde Beşiktaş'la ilgili transfer görüşmem vardı. Şenol Hoca ile bir araya geldik. Fikret Orman başkandı o dönemde. Aramızda bir konuşma gerçekleşti. Şenol Hoca'nın ufak bir konuşması vardı. O konuşma gündemi değiştirdi. Bursaspor Başkanı transfere olumlu bakarken olumsuza döndü. Sonra sayın Aziz Yıldırım devreye girdi. 'Seni istiyoruz, kulüplerle anlaştık' dedi. Aziz Yıldırım, 'Yarın statta imzayı atmanı bekliyoruz' dedi. Ondan sonra Fenerbahçe serüveni başladı." dedi.

OZAN TUFAN: KİMSENİN YARDIMI DOKUNMADI

Fenerbahçe'deki ikinci yılında çıkan 'kilo problemi' dedikodularına cevap veren 29 yaşındaki yıldız, "Kilo konusu algı şeklinde ilerledi. Kulübün problemi vardı bana karşı, benim de hatalı olduğum dönemler vardı. Hepsini kabul ediyorum. Bursa'ya gidip yemek yediğim geri döndüğüm haberleri doğru değildi. Her oyuncunun istediği gibi Fenerbahçe'de kupa kazanma hayalinde bulundum. Ama bu hayalim gerçekleşmedi. Bana Fenerbahçe'nin kattığı tek şey kulübü çok benimsedim, onlarda beni benimsedi. Çok iyi insanlar tanıdım. Onun dışında bana taraftarın dışında kimsenin yardımı dokunmadı." görüşlerini dile getirdi.

OZAN TUFAN'DAN TERİM'E ÖVGÜ

A Milli Takım'da çalıştığı Fatih Terim'in Türkiye'nin en iyi hocalarından biri olduğunu söyleyen Ozan Tufan, "Çoğu kişi 'Gaz vererek oynatıyor. Hiçbir şey bilmiyor' diyor. Bu başarılar hiçbir şey bilmeden olmaz. İnsanlar tanımadan yorum yapıyor. Fatih Terim ile çalışmak bir lütuftur. Her oyuncunun onunla çalışıp ondan bir şeyler kapmasını isterim. Kendisine has bir stili var, onunla konuşmaya bile çekinirsin. İkili ilişkileri, taktiği ve teknik en iyi hocalardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.