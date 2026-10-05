ÖZEL | Emirhan İlkhan kendine hayran bıraktı: "Yüksek bonservis bedeliyle satılabilir"

U21 Milli Takımı’ndan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkhan, Çizme'de de adından övgüyle söz ettirmeyi başardı. Dört sezondur oynadığı Torino’da adaptasyon sorunlarını ve sakatlıkları geride bırakan 22 yaşındaki yıldız, performansıyla adeta yeniden doğdu. Torino muhabirleri, genç yeteneğin Serie A'daki çıkışını ve ay-yıldızlı formaya uzanan serüvenini Türkiye Gazetesi’ne özel olarak yorumladı.

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Milli takımımızda son dönemde yaşanan sakatlıkların ardından UEFA Uluslar Ligi kadrosuna davet edilen isimlerden biri de Emirhan İlkhan oldu. Torino ve U21 Milli Takımı’ndaki performansıyla Montella’nın dikkatini çeken İlkhan, yükselen grafiğini sürdürdü. Gelecek vadeden futbolcuyu yakından takip eden İtalyan gazeteciler, Türkiye Gazetesi’ne dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“ADAPTASYONU KOLAY OLMADI”

Genç futbolcunun Torino’daki ilk dönemlerine değinen Torinogranata.it muhabiri Elena Rossin, “İtalya'da Torino taraftarları tarafından büyük saygı görüyor. Biz gazeteciler de onu kaliteli ve her şeyden önemlisi son derece özverili bir oyuncu olarak görüyoruz. Ağustos 2022'de İtalya'ya geldiğinde henüz 18 yaşındaydı. Kısa sürede sevilen biri olmayı başardı ancak adaptasyon süreci kolay olmadı. Bunun bir nedeni de antrenörlerin ona zaman tanıma ve teknik becerisini değerlendirme konusunda her zaman yeterli sabrı göstermemesiydi. Ayrıca İtalya'daki ilk yıllarında yaşadığı bazı sakatlıklar onu olumsuz etkiledi ve potansiyelini en başından itibaren sergilemesine engel oldu.” dedi.

Emirhan İlkhan

“KENDİNİ ASLA SAKINMAZ”

Emirhan İlkhan’ın takıma katıldığı andan itibaren mücadeleden vazgeçmediğini söyleyen Rossin, “En başından beri bende harika bir izlenim bıraktı. Teknik becerisini, öğrenme ve gelişme arzusunu ve mücadeleden hiç kaçmadığını çok net görebiliyordum. Torino taraftarları ona büyük bir hayranlık duyuyor çünkü sahada kendini asla sakınmıyor ve her top için savaşıyor. Fırsat bulduğu her an, uzaktan veya dar açılardan bile olsa kaleye şut çekme cesaretini gösteriyor ve sahadan her zaman terden sırılsıklam olmuş formasıyla ayrılıyor. Üstelik sadece bir futbolcu olarak değil, insan olarak da çok takdir ediliyor; çünkü her zaman güler yüzlü, nazik ve saygılı biri.” diye konuştu.

“HER ŞEYİNİ ORTAYA KOYUYOR”

22 yaşındaki yeteneğin teknik özellikleri ve potansiyeli hakkında konuşan gazeteci, “Çok yönlü bir oyuncu olduğu için hem hücuma dönük orta saha olarak daha ileri bir pozisyonda hem de savunmanın önünde görev yapabilir; bu da onun hem ikili hem de üçlü orta saha kurgularında oynamasına olanak tanır. Topu geri kazanıyor ve ardından hızla ileri çıkıyor. Sahada her şeyini ortaya koyuyor ve yorgun olduğunda bile asla kendini sakınmıyor. İyi bir top sürme yeteneğine, uzaktan ve dar açıdan bitiricilik cesaretine, güçlü bir şuta sahip. Ayrıca gayet iyi bir oyun görüşü var. Pas tercihleri konusunda kendini geliştirebilir. İyi bir potansiyele sahip olduğuna ve teknik açıdan gelişmeye devam edeceğine inanıyorum.” tespitinde bulundu.

Emirhan İlkhan

“TORİNO’NUN EMİRHAN PLANI”

Gelecek vadeden ismin yeni sezon başlangıcına dikkat çeken Elena Rossin, “Bu yılki antrenman kampı sırasında sağ uyluk kasında aşırı yüklenmeye bağlı bir sorun yaşadı; bu durum, takım arkadaşlarıyla birlikte yapılan olağan yaz antrenmanlarına katılmasına engel oldu. Bu nedenle ilk birkaç maçı kaçırmak zorunda kaldı ancak şu an durumu iyi ve oynamaya başladı. Torino'nun Emirhan'a odaklanmaya devam devam edip etmeyeceğini bilmiyorum; sözleşmesi haziran ayında sona eriyor ancak iyi performans sergilemeye devam ederse bu mümkün olabilir. Gerçi Torino söz konusu olduğunda, iyi bir oyuncunun yüksek bonservis bedeliyle satılması ihtimali her zaman vardır.” ifadelerini kullandı.

“AYAKTA KALMAYI BAŞARDI”

Milli futbolcunun son yıllardaki mücadelesini değerlendiren Rossin, “Ligdeki bu aradan önceki son Bologna maçında, oyunda pek varlık gösteremeyen Bragança'nın yerine 65. dakikada dahil olan Emirhan, sergilediği iyi oyun kurgusu ve şık paslarla maça büyük bir etki yaptı. Aslında geçen yıl Inter'e karşı oynadığı maçlarda -Torino'nun San Siro'da 5-0'lık ağır bir yenilgi aldığı açılış maçı da dahil olmak üzere- her zaman çok iyi bir performans sergiledi. Üstelik Emirhan, o maçta ayakta kalan ve herkesin hemfikir olduğu olumlu yorumlar alan tek oyuncuydu. Ona ödülü kazandıran rövanş maçında Zielinski'yi etkisiz hale getirdi ve Simeone'ye şık bir asist yaparak Torino'nun geriden gelip maçı eşitlemesini sağladı.” sözlerini sarf etti.

Emirhan İlkhan

“ZİHİNSEL GÜCÜ MÜTHİŞ”

Başarılı ön liberonun mental yönüne de vurgu yapan İtalyan gazeteci, şöyle devam etti: “Henüz 18 yaşındayken Türkiye'den ayrılıp yeni bir kulüpte şansını denemek üzere İtalya'ya gelme cesaretini gösterdi. Ayrıca sakatlıkların ya da kendisine pek hareket alanı tanımayan antrenörlerin hevesini kırmasına izin vermedi. Yaşadıkları onun karakter sahibi olduğunu, zorlukların üstesinden gelebilecek güce ve öne çıkma arzusuna sahip olduğunu gösteriyor. Bence müthiş bir zihinsel güce sahip. Torino taraftarları, bunun bilincinde ve bu yüzden ona değer veriyor. Bence teknik direktörler de onun zihinsel özelliklerine önem vermeli. Zira büyük potansiyele sahip oyuncular çoğu zaman zorluklar karşısında pes edip havlu atabiliyor; oysa Emirhan pes etmiyor ve bu, sadece futbolda değil, her alanda bir artı değer.”

“BANA PJANIC’I HATIRLATIYOR”

Genç yıldız adayını dünya çapında futbolcularla karşılaştırarak övgüde bulunan Rossin, “Tıpkı Hakan Çalhanoğlu gibi onda da temel teknik, oyun görüşü, dikine oynama becerisi ve ileri oyun kurucu olarak oynama yeteneği mevcut. Fiziksel yapısı düşünüldüğünde Piotr Zielinski'yi andırıyor; genç oyuncu da dar alanlarda nasıl hareket edeceğini biliyor ve kısa mesafeli koşularda süratli. Öte yandan, yakın geçmişten bir oyuncu düşündüğümde aklıma Miralem Pjanic geliyor çünkü her ikisi de topu geri kazandığında hemen oyuna yön veriyor ve maçın temposunu belirliyorlar.” dedi.

“A MİLLİ TAKIM’DA KALICI OLUR”

Emirhan’ın milli takıma seçilme başarısını değerlendiren gazeteci, sözlerini “İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ligimizi çok iyi takip ettiğini ve Emirhan'ı da bu yüzden kadroya çağırdığını düşünüyorum. A Milli Takım’da kalıcı olma potansiyeli var. Bu nedenle maçlarda belki onu yedek başlatıp sadece kısa sürelerde şans verecektir ancak gelişimini sürdürürse, ona daha fazla oynama zamanı tanıyacaktır.” diye tamamladı.

“TORİNO NİTELİKLERİNE İNANDI”

Corriere Della Sera muhabiri Alberto Giulini ise 22 yaşındaki yeteneğin İtalya’da şimdiye kadar bıraktığı izlenimlerinden bahsederek, “İtalya'ya çok genç yaşta geldi. Torino, onun niteliklerine inandı ve henüz çok genç olan bir oyuncuya önemli bir yatırım yaptı. Başlangıçta, A takımda kendine yer edinmek onun için kolay olmadı. İlginç nitelikler sergiledi ancak Juric, 3-4-2-1 sisteminde onun için doğru pozisyonu bulmakta zorlandı. Geçen sezon, ciddi bir sakatlıktan döndükten sonra, savunmanın önünde defansif orta saha olarak daha geride bir rolde oynayarak ileriye doğru bir adım attı. O pozisyonda büyük bir kalite, ayrıca iyi fikirler ve vizyon sergiledi.” şeklinde konuştu.

Emirhan İlkhan

“ANINDA ETKİ OLUŞTURDU”

Emirhan'ın son dönemdeki performansını ve takımdaki geleceğini değerlendiren Giulini, şunları söyledi: “Bu sezon şanssızdı çünkü yaşadığı bir kas sakatlığı sezon öncesi antrenmanlarına katılmasını engelledi. Bu durum, yeni teknik direktörün yönetimindeki uyum sürecini yavaşlattı. Roma ve Bologna'ya karşı oynanan son iki maçta oyuna girdi ve anında etki oluşturdu. Sergilediği oyunla takıma bir şeyler katabileceğini gösterdi. Torino'nun orta sahada çok sayıda seçeneği olduğu için onun düzenli olarak oynaması kolay olmayacak ancak fırsatlar yakalayacaktır. Önümüzdeki döneme bakıldığında, sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için geleceğini görüşmek üzere Torino ile masaya oturması gerekecek.”

“MİLLİ TAKIMDA DA ÖN PLANA ÇIKAR”

Teknik direktör Montella’nın Emirhan İlkhan tercihine ayrı bir parantez açan gazeteci, son olarak şöyle konuştu: “Montella yönetimindeki Türkiye Milli Takımı'nda da oynayabilecek her türlü niteliğe sahip. Torino'da, Serie A'da çok iyi performans sergileyebilecek kapasitede bir orta saha oyuncusu olduğunu gösterdi; dolayısıyla aynısını Türkiye için de yapabilir. Topla oynama kalitesi çok yüksek ve maçın içinde çok iyi fikirleri olan bir oyuncu. Emirhan, milli takımda da önemli bir isim olabilir ve Hakan Çalhanoğlu'ndan çok şey öğrenebilir. En geriye gelip daha merkezi bir rolde oynaması, kariyerini yeniden canlandırdı. Derinde bir oyun kurucu olarak fikirlere, vizyona ve oyunu daha geriden yönlendirme becerisine sahip.”

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