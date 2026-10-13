A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi, İtalyan gazeteciler ayrılık kararını Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi. Son dönemdeki düşüşe dikkat çeken üç isim, EURO 2024’teki çeyrek finalin ve 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitiren başarının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Ortak görüş, İtalyan çalıştırıcıya daha fazla zaman tanınabileceği yönündeydi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

A Milli Futbol Takımı’nda Eylül 2023’te başlayan Vincenzo Montella dönemi, 40 maçın ardından sona erdi. İtalyan teknik adam yönetiminde EURO 2024’te çeyrek finale yükselen ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılan ay-yıldızlılarda, son dönemdeki sonuçlar ayrılığı beraberinde getirdi.

Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan İtalyan gazeteciler Paola Pascalis, Paolo Camedda ve Vittorio Arba, Montella’nın görev süresini ve ayrılık kararını değerlendirdi. Üç isim de son aylardaki performans kaybına işaret ederken 52 yaşındaki çalıştırıcının Türk futboluna katkılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Vincenzo Montella

“TÜRK FUTBOLUNA YENİDEN COŞKU VE HIRS KAZANDIRDI”

TuttoCagliari.net ve Tuttomercatoweb.com muhabiri Paola Pascalis, Montella’nın belirgin bir oyun kimliğine sahip, rekabetçi bir takım kurduğunu ve genç oyuncuların gelişimine katkı sağladığını söyledi.

EURO 2024’teki çeyrek finali, İtalyan teknik adamın görev süresinin en önemli anı olarak değerlendiren Pascalis, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye; cesur ve keyifli bir futbol sergileyerek üst düzey rakiplere karşı rekabet edebileceğini gösterdi. 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmak, turnuvada 24 yıldır yer almamış bir milli takım için de önemli bir başarıydı.”

Pascalis, Montella’nın etkisini “Türk futboluna yeniden coşku ve hırs kazandırma konusundaki katkısı” sözleriyle özetledi.

ÖZEL | Montella gitti, tartışma bitmedi! İtalyan gazeteciler Türkiye Gazetesi’ne konuştu: “Zaman tanınabilirdi”

“BİR BAŞARISIZLIK OLARAK GÖRÜLMEMELİ”

Dünya Kupası’ndan elenmenin ve Uluslar Ligi’ndeki üst üste dört mağlubiyetin ayrılıkta etkili olduğunu belirten Pascalis, son performansların oluşturduğu endişelere rağmen Montella’ya daha fazla süre tanınabileceğini savundu:

“Özellikle Türk kadrosunun potansiyeli ve geçmiş hatalardan ders çıkarma fırsatı göz önüne alındığında Montella'nın çalışmalarına devam ettiğini görmeyi isterdim. Onun deneyiminin bir başarısızlık olarak görülmesi gerektiğine inanmıyorum.”

Pascalis, İtalyan çalıştırıcının yalnızca önemli sonuçlar elde etmediğini, Milli Takım’ın gelişiminin sürdürülmesi için de temel attığını dile getirdi.

ÖZEL | Montella gitti, tartışma bitmedi! İtalyan gazeteciler Türkiye Gazetesi’ne konuştu: “Zaman tanınabilirdi”

“ULUSLAR LİGİ’NİN SONUNA KADAR BEKLEYEBİLİRLERDİ”

Cagliari1920news Başeditörü Paolo Camedda da EURO 2024 ve Dünya Kupası elemelerindeki sonuçlar dikkate alındığında Montella döneminin genel olarak olumlu değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Son aylardaki düşüşte Belçika, Fransa ve İtalya gibi güçlü rakiplerin yanı sıra Milli Takım’daki kuşak değişiminin de etkili olduğunu düşünen Camedda, ayrılık kararına ilişkin şöyle konuştu:

“Nihayetinde, federasyonun değişiklik yaparak doğru bir hamle yapıp yapmadığını zaman gösterecek. Montella, Türk futboluna yeniden hayat verme ve birçok genç yeteneği kazandırma konusunda kesinlikle başarılı oldu. Belki de nihai bir karar vermeden önce Uluslar Ligi'nin sonuna kadar bekleyebilirlerdi.”

ÖZEL | Montella gitti, tartışma bitmedi! İtalyan gazeteciler Türkiye Gazetesi’ne konuştu: “Zaman tanınabilirdi”

HAKAN VE KENAN’IN YOKLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

TuttoCagliari.net muhabiri Vittorio Arba, Montella’nın Dünya Kupası’na kadar başarılı bir iş çıkardığını, ancak turnuvadan itibaren Türkiye’nin beklentilerin altında kaldığını belirtti.

Son Uluslar Ligi maçlarında Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız’ın eksikliğinin de hesaba katılması gerektiğini vurgulayan Arba, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dürüst olmak gerekirse Montella'ya biraz daha zaman verirdim; çünkü daha önce de belirttiğim gibi Uluslar Ligi maçlarına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi iki kilit oyuncudan yoksun çıkmak zorunda kalmıştı. Bunlar sıradan oyuncular değil; Arda Güler ile birlikte Türk Milli Takımı’nın en iyi oyuncularından ikisidir.”

Arba, ayrılık sürecinde belirleyici unsurun Dünya Kupası’ndaki performans olduğunu savunarak “Ne yazık ki takımının Dünya Kupası'ndaki çok kötü performansının bedelini ödüyor.” dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala