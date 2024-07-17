Panathinaikos'u Euroleague'de şampiyon yapan Ergin Ataman'a 4 yıllık sözleşme!

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 17 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 16:15 - Güncelleme:

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Yunan ekibi Panathinaikos'u hem Yunanistan Basketbol Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Ergin Ataman'ın sözleşmesi 4 yıl uzatıldı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ataman ile 2028 yılına kadar anlaştıklarını duyurdu.