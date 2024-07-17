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Panathinaikos'u Euroleague'de şampiyon yapan Ergin Ataman'a 4 yıllık sözleşme!

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Spor Haberleri

Yunan ekibi Panathinaikos'u hem Yunanistan Basketbol Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Ergin Ataman'ın sözleşmesi 4 yıl uzatıldı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ataman ile 2028 yılına kadar anlaştıklarını duyurdu.

Panathinaikos'a rüya gibi bir sezon yaşatan Ergin Ataman, Yunan ekibine önce Euroleague'de ardından ise Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yaşattı.

Ataman bu başarısının ardından ödülünü de aldı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, milli başantrenörün sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.

Panathinaikos'u Euroleague'de şampiyon yapan Ergin Ataman'a 4 yıllık sözleşme! - 1. Resim

"REAL MADRİD'İ GEÇMEK İÇİN..."

Avrupa'nın devi Real Madrid'i geçmek istediklerinin altını çizen Giannakopoulos, "Real Madrid'i geçerek 5 Avrupa serisi hedefi koyduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm sporcuları takımda tutmanızın yanı sıra Maestro'yu da (Ergin Ataman) yıllarca Atina'da ikamet ettirmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

Ataman'ın sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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