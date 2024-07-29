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Paris'te dev kapışma: Rafael Nadal ile Novak Djokovic karşılaşıyor

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Paris&#039;te dev kapışma: Rafael Nadal ile Novak Djokovic karşılaşıyor

Spor Haberleri

Tenis dünyasının başarılı isimlerinden Rafael Nadal ile Novak Djokovic, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kozlarını paylaşacak. İşte dev maça dair detaylar...

Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkerini temsil eden Rafael Nadal ile Novak Djokovic bugün saat 13.00'te kozlarını paylaşacak.

Tenis tarihinin en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan iki isim, bu defa Paris'te kortlara inecek.

Paris'te dev kapışma: Rafael Nadal ile Novak Djokovic karşılaşıyor - 1. Resim

NADAL VE DJOKOVIC SAHNE ALIYOR

Toplamda 59 kez karşı karşıya gelen Nadal-Djokovic rekabetinde Novak Djokovic'in 30'a 29'luk üstünlüğü bulunuyor.

Paris 2024'ün oynandığı toprak kortta ise Rafael Nadal rakibine karşı 28 maçın 20'sini kazandı.

İkili son olarak 2022 Fransa Açık çeyrek finalinde karşılaştı ve Rafael Nadal rakibini 3-2 mağlup etti.

Paris'te dev kapışma: Rafael Nadal ile Novak Djokovic karşılaşıyor - 2. Resim

Olimpiyat Oyunları'nda Rafael Nadal 2008 Pekin'de altın madalyaya ulaştı.

Novak Djokovic ise Paris 2024'te ilk Olimpiyat altın madalyası için mücadele veriyor.

Düzenleyen:  - Spor
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