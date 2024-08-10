Paris'te zafer serisi devam ediyor! Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, yarı finale yükseldi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş Aydın, yarı finale yükseldi.

Paris'te zafer serisi devam ediyor! Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda önemli bir başarıya daha imza attı. Kadınlar +67 kilo kategorisinde mücadele eden Nafia, Şilili rakibi Fernanda Aguirre'yi zorlu bir karşılaşmada 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Grand Palais'ta gerçekleştirilen son 16 turu müsabakasında, Nafia Kuş Aydın üstün performansıyla dikkat çekti ve karşılaşmayı kazanarak bir üst tura adını yazdırdı. Milli tekvandocumuz, çeyrek finalde Ürdünlü sporcu Rama Abo-Alrub ile mücadele edecek.

Bu heyecan dolu karşılaşma, Nafia'nın olimpiyatlardaki iddiasını sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'yi gururlandırmaya devam eden Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde de zafer hedefliyor.