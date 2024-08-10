Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Şilili rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi!

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi tekvandoda temsil eden Nafia Kuş Aydın, Şilili rakibi Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Nafia Kuş Aydın Kadınlar +67 kg Taekwondo kategorisinde karşılaşmasında Şilili rakibi Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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NAFİA AYDIN KUŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nafia Kuş, 20 Şubat 1995 tarihinde Adana'da dünyaya gelen ve +73 kilo kategorisinde yarışan başarılı bir Türk tekvandocudur. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına mücadele eden Kuş, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda önemli başarılar elde ederek birçok madalyanın sahibi olmuştur.