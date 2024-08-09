Güney Afrikalı atletler 'Yusuf Dikeç' pozuyla Paris'te gümüş madalya kazandı

Güney Afrika, erkekler 4x100m bayrak yarışında Türk milli atıcı Yusuf Dikeç'in atış pozisyonunu vurarak gümüş madalyaya uzandı.

Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyanın perde arkasını anlattı! Dikkat çeken gözlük ve silah detayı

Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyanın perde arkasını anlattı! Dikkat çeken gözlük ve silah detayı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran ve atış tarzıyla fenomen olan Yusuf Dikeç'in etkisi, farklı branşlarda spor sahalarına da yansıdı.

Güney Afrika, erkekler 4x100m bayrak yarışında Yusuf Dikeç'in atış pozisyonuyla poz vererek gümüş madalya kazandı.

Tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcunun, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzı, farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisi haline geldi; sporcular yaşadıkları sevinci, "Yusuf Dikeç pozu"yla ifade etmeye başladı.

DUPLANTİS DÜNYA REKORUNU "YUSUF DİKEÇ POZU"YLA KUTLADI

İsveçli atlet Armand Duplantis, Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama finallerinde 6,25 metrelik atlayışıyla Çin'de düzenlenen Elmas Lig'de kendisine ait (6,24) dünya rekorunu geliştirerek olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalyaya ulaştı.

Duplantis, rekor kırdıktan sonra Dikeç pozu verdi.

AVUSTRALYALI SIRIKLA ATLAMACI KENNEDY VE JAMAİKALI DİSKÇİ STONA DA DİKEÇ POZUYLA SEVİNDİ

Paris 2024'ün kadınlar sırıkla atlamadaki Avustralyalı altın madalyalı sporcusu Nina Kennedy de Dikeç'in popüler duruşunu yaptı.

Kennedy, 4,90 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzanırken sevinç gösterisi Dikeç pozu oldu.

Erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, 70 metrelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Sporcu başarısını, "Yusuf Dikeç pozu" vererek kutlayanlar arasında yer aldı.

Türkiye'yi atletizmde erkekler 400 metre engel mücadelesinde temsil eden Berke Akçam yarı finale yarışı öncesinde son hazırlığını yaparken pistte Dikeç pozunu verdi.