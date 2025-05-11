Penaltı için çağırdılar, ofsaytı buldular! Var niye çağırdı?

Trabzonspor - Galatasaray maçında Edin Visca'nın Muslera tarafından düşürülmesi sonrası yaşanan karar sosyal medyada gündem oldu. VAR müdahalesiyle sonuçlanan pozisyonda, ofsayt kararı verildi.

Dev maçta tartışmalı bir an yaşandı. Dakikalar 44’ü gösterirken defans arkasına sarkan Trabzonsporlu Edin Visca G.Saray file bekçisi Fernando Muslera tarafından düşürüldü. Bordo mavililer penaltı ve kırmızı kart beklerken hakem Atilla Karaoğlan Uruguaylı file bekçisine sarı kart gösterince ev sahibi oyuncular tepki verdi.

Bu arada VAR hakemi Hollandalı Erwin Blank ile konuşan Karaoğlan monitör daveti aldı. Trabzonsporlular kararın penaltı çıkmasını beklerken Karaoğlan pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu belirtti. Normal şartlarda ofsayt kararları için hakem monitöre davet edilmiyor, karar kulaklığa iletiliyor.