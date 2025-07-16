Pep Guardiola'nın onayı çıktı! İlkay Gündoğan için kritik karar

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan dahil 9 oyuncunun ayrılığına onay verdi. Galatasaray'ın radarındaki yıldız için transfer yolu açıldı.

Manchester City'de yeni sezon öncesi kadro planlamaları netleşmeye başladı. İngiliz devinde teknik direktör Pep Guardiola, birçok ismin takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. O isimler arasında Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan da yer alıyor.

Sport'un haberine göre Guardiola, İlkay'ın yanı sıra James McAtee, Kalvin Philips, Nico Gonzalez, Jack Grealish, Oscar Bobb, John Stones, Mattheus Nunes ve Vitor Reis'in de ayrılıklarına onay verdi.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'dan Manchester City'ye bedelsiz transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı kulüp Galatasaray'ın da uzun süredir transfer radarında yer alıyor. Guardiola'nın onayı sonrası Galatasaray cephesinin yeniden devreye girmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.