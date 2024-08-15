PFDK'den 7 maç men cezası! Sami Uğurlu ve Arda Turan kırmızı kart görmüştü

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in açılış haftasından sonra verilen cezaları duyurdu. İlk hafta kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a verilen cezalar açıklandı.

PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a ise 1 maç men ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan PFDK kararları şöyle:

KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 10.08.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.–TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU’nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU’nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU’nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

ARDA TURAN İLK MAÇINDA OYUNDAN ATILMIŞTI

Eyüpspor ile Süper Lig'de çıktığı ilk teknik direktörlük maçında kırmızı kart gören Arda Turan, gündem olmuştu.

PFDK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın, 11.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.