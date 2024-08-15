Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den tarihi başarı! Henüz 19 yaşında 5 kupa

Real Madrid ile Atalanta, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı. İspanyol devi, Valverde ve Mbappe'nin golleriyle kazanırken, kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başardı. Müsabakanın son bölümünde oyuna giren Arda Güler, kariyerinin 5. kupasını kazanmış oldu.

Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İtalya temsilcisi Atalanta, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda karşılaştı.

İspanyol devi Real Madrid, 59. dakikada Valverde ve 68. dakikada Mbappe'nin attığı gollerle 6. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Milli yıldızımız Arda Güler, 88. dakikada oyuna girerek kısa süre de olsa mücadelede forma giyme şansı buldu.

19 YAŞINDA 5 KUPA!

Genç yaşta görkemli bir kariyerinin basamaklarını hızlı tırmanmaya başlayan Arda Güler, 4'ü Real Madrid'de olmak üzere 5. kez kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Arda, Real Madrid ile 1 yılda; İspanya La Liga, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferlerine imza attı.

Milli futbolcu şimdiden tarihi bir başarıya ulaşmış oldu.

REAL MADRİD'DE İLGİ ODAĞI

Arda Güler Real Madrid'de kendini herkese sevdirmeyi başardı. Süper Kupa galibiyeti sonrası Thibaut Courtois ve Jude Bellingham, 19 yaşındaki yıldız hakkında konuştu.

Maçın ardından Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Belçikalı file bekçisi takım arkadaşı Arda Güler için, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak." dedi.

Maçın en değerli oyuncusu seçilen Jude Bellingham basın toplantısında Arda Güler hakkında, "Arda Güler'i çok seviyorum. Buradaki herkes onu çok seviyor. O en iyisini hak ediyor." dedi.