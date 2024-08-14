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Arda Güler'li Real Madrid Süper Kupa'nın kazananı oldu

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Arda Güler&#039;li Real Madrid Süper Kupa&#039;nın kazananı oldu

Spor Haberleri

Real Madrid, UEFA Süper Kupa'nın 6. kez sahibi oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği karşılaşmada Real Madrid Atalanta'yı 2-0 mağlup etti. Arda Güler, Real Madrid ile 4. kez kupa sevinci yaşadı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler ve Kylian Mbappe'li Real Madrid ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Atalanta, UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Varşova kentindeki PGE Narodowy Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti. İki takımın da birer topu direkten dönerken maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı Real Madrid baskısını artırdı. 59. dakikada Junior Vinicius'un pasında Federico Valverde topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi.

68. dakikada Bellingham'ın ortasında topla buluşan Kylian Mbappe'nin golüyle Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada Arda Güler, Junior Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Real Madrid, 6 kez bu kupayı müzesine götürerek en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti.

Düzenleyen:  - Spor
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