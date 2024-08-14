Arda Güler'li Real Madrid Süper Kupa'nın kazananı oldu

Düzenleyen: Baki Sancak 14 Ağustos 2024 23:57 - Güncelleme: 15 Ağustos 2024 00:13 - Güncelleme:

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Real Madrid, UEFA Süper Kupa'nın 6. kez sahibi oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği karşılaşmada Real Madrid Atalanta'yı 2-0 mağlup etti. Arda Güler, Real Madrid ile 4. kez kupa sevinci yaşadı.