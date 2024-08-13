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Süper Kupa finali öncesi Ancelotti, Arda Güler'le özel görüştü! Real Madrid-Atalanta maçında oynayacak mı?

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Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde gözler Madrid'in yeni transferi Mbappe ile milli yıldızımız Arda Güler'in üzerinde olacak. İtalyan teknik adam Ancelotti, Arda Güler ile bir görüşme yaptı ve "hazır ol" talimatı verdi.

Avrupa'nın zirvesinde Süper Kupa mücadelesi yaşanacak. Dortmund'u yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ile finalde Bayern Leverkusen'i devirerek Avrupa Ligi kupasına uzanan Atalanta, kozlarını paylaşacak.

Süper Kupa finali öncesi Ancelotti, Arda Güler'le özel görüştü! Real Madrid-Atalanta maçında oynayacak mı? - 1. Resim

14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Bu müsabakada gözler Real Madrid'in dünyaca ünlü yeni transferi Mbappe'de olacak. İspanyol basınına göre ABD kampında performansıyla göz dolduran Arda Güler de merak konusu.

Süper Kupa finali öncesi Ancelotti, Arda Güler'le özel görüştü! Real Madrid-Atalanta maçında oynayacak mı? - 2. Resim

Ancelotti'nin 19 yaşındaki oyuncuya Süper Kupa'da ilk 11'de şans verip vermeyeceği tartışılırken, Arda ile özel bir görüşme yapan İtalyan hoca, kararını verdi.

ANCELOTTI-ARA GÜLER GÖRÜŞMESİ

Bu sezon Arda'ya takımda önemli bir rolü olacağını söyleyen Ancelotti, Atalanta karşılaşmasına da hazır olmasını istedi. Milli yıldıza ikinci yarıda şans vereceğini ifade eden deneyimli teknik adam, planını da anlattı.

Süper Kupa finali öncesi Ancelotti, Arda Güler'le özel görüştü! Real Madrid-Atalanta maçında oynayacak mı? - 3. Resim

ABD kampında oynanan Milan ve Barcelona karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkan Arda, performansıyla herkesi büyülemişti.

İLK 11 ŞEKİLLENDİ

Geçen sezonun genelinde oynayan kadroyu çok fazla değiştirmek istemeyen Ancelotti, kaleyi Courtois'ya emanet edecek. 

Süper Kupa finali öncesi Ancelotti, Arda Güler'le özel görüştü! Real Madrid-Atalanta maçında oynayacak mı? - 4. Resim

Defans hattını; Carvajal, Rüdiger, Militao ve Mendy'den kurmayı düşünen başarılı hoca, orta sahada ise; Tchouameni, Fede Valverde ve Bellingham'ı ilk 11'de sahaya sürecek.

Süper Kupa finali öncesi Ancelotti, Arda Güler'le özel görüştü! Real Madrid-Atalanta maçında oynayacak mı? - 5. Resim

İleri üçlüde ise; Vinicius, Rodrygo ve Mbappe olacak.

Düzenleyen:  - Spor
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