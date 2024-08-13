Süper Kupa finali öncesi Ancelotti, Arda Güler'le özel görüştü! Real Madrid-Atalanta maçında oynayacak mı?

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 13 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 10:47 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde gözler Madrid'in yeni transferi Mbappe ile milli yıldızımız Arda Güler'in üzerinde olacak. İtalyan teknik adam Ancelotti, Arda Güler ile bir görüşme yaptı ve "hazır ol" talimatı verdi.