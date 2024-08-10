19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in yeni mevkisi açıklandı!

Carlo Ancelotti Arda Güler için yeni bir mevkide görev vermeyi planlıyor. Ancelotti'nin, Arda'yı ileri ikilide, özellikle de Vinicius Junior ile birlikte rakip kaleye daha yakın pozisyonlarda kullanmayı düşündüğü bildirildi.

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, ABD'deki kamp döneminde gösterdiği performansla hem teknik direktör Carlo Ancelotti'yi hem de kulüp başkanı Florentino Perez'i etkilemeyi başardı. Geçtiğimiz yaz Barcelona'nın teklifini reddederek Real Madrid'i tercih eden 19 yaşındaki milli futbolcu, özellikle El Clasico'da Barcelona'ya karşı oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çekti. Bu maçta 1 asist yapan Arda'nın bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

ANCELOTTİ'NİN ARDA GÜLER PLANI

İspanyol basınından Diario AS'ın haberine göre, Carlo Ancelotti Arda Güler için yeni bir mevkide görev vermeyi planlıyor. Ancelotti'nin, Arda'yı ileri ikilide, özellikle de Vinicius Junior ile birlikte rakip kaleye daha yakın pozisyonlarda kullanmayı düşündüğü bildirildi. Bu taktik, genç futbolcunun hücum yeteneklerini daha etkin kullanmasını amaçlıyor. Ancelotti, daha önce yaptığı açıklamalarda Arda'nın rakip kaleye yakın oynamasının önemine vurgu yapmıştı.

Arda Güler'in mevkisiyle ilgili tartışmalar ise sürüyor. Toni Kroos'un futbolu bırakmasının ardından genç futbolcunun, Real Madrid'deki rolü merak konusu. Kroos, Arda'nın Madrid'de çığır açacak bir oyuncu olabileceğini öngörmüştü. Ancak bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için Arda'nın ilk 11'de yer bulabilmesi ve performansını sürekli olarak yüksek seviyede tutması gerekiyor.

ROTASYON VE KİRALIK TRANSFER İPTALİ

Diario AS'ta yer alan bir diğer haberde, Ancelotti'nin Arda Güler'i sağ kanat veya merkez orta saha pozisyonlarında denediği ancak genç yeteneğin sağ kanatta ve ileri uçta Vinicius Junior ile birlikte oynayabileceği belirtiliyor. Arda'nın yüksek yetenek ve kaliteye sahip olması, Ancelotti'nin sezon boyunca yoğun rotasyon yapacağı bir dönemde ona şans vermesini sağlayabilir. Bu potansiyel nedeniyle Arda'nın kiralık transferi de iptal edildi.

SEZONUN ÇIKIŞ YILDIZI OLABİLİR

Arda Güler'in bu sezon, Real Madrid'de daha fazla ön plana çıkması bekleniyor. Şubat ayında 20 yaşına girecek olan genç futbolcunun, bu sezonun onun çıkış sezonu olup olmayacağını zaman gösterecek. Ancak Ancelotti'nin ona verdiği bu yeni rol, Arda'nın Madrid'deki kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir.