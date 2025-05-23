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Piatek gidiyor, yerine Süper Lig'den tanıdık bir isim geliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Piatek gidiyor, yerine Süper Lig&#039;den tanıdık bir isim geliyor!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başakşehir, Al-Duhail'e satmaya hazırlandığı Krzysztof Piatek'in yerini Kasımpaşa'dan ayrılan Nuno Da Costa ile dolduruyor.

Turuncu-lacivertli ekipte transfer hareketliliği sürüyor. Başakşehir'in yıldız golcüsü Krzysztof Piatek, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmaya hazırlanırken, kulüp yeni forvetini buldu.

Piatek gidiyor, yerine Süper Lig'den tanıdık bir isim geliyor! - 1. Resim

Ajansspor'un haberine göre, Başakşehir, Süper Lig'den tanıdık bir isme yöneldi. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Nuno Da Costa ile prensip anlaşmasına varıldı.

Piatek gidiyor, yerine Süper Lig'den tanıdık bir isim geliyor! - 2. Resim

2 yıldır Kasımpaşa forması giyen Nuno Da Costa, bu sezon ligde 28 maça çıktı ve 12 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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