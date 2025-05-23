Piatek gidiyor, yerine Süper Lig'den tanıdık bir isim geliyor!

Başakşehir, Al-Duhail'e satmaya hazırlandığı Krzysztof Piatek'in yerini Kasımpaşa'dan ayrılan Nuno Da Costa ile dolduruyor.

Turuncu-lacivertli ekipte transfer hareketliliği sürüyor. Başakşehir'in yıldız golcüsü Krzysztof Piatek, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmaya hazırlanırken, kulüp yeni forvetini buldu.

Ajansspor'un haberine göre, Başakşehir, Süper Lig'den tanıdık bir isme yöneldi. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Nuno Da Costa ile prensip anlaşmasına varıldı.

2 yıldır Kasımpaşa forması giyen Nuno Da Costa, bu sezon ligde 28 maça çıktı ve 12 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.