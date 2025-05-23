Play-off finalinin adı belli oldu! Trendyol Süper Lig'e hangi takım çıkacak?

Trendyol 1. Lig play-off yarı final maçında Bandırmaspor, Boluspor'u eleyerek finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 90+2'de Marco Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden bordo-beyazlı ekip, rövanşta da işi sıkı tuttu. İlk yarısı golsüz geçen maçta taraftarlar son ana kadar diken üstündeydi. 90+2'de sahneye çıkan deneyimli golcü Marco Paixao, kritik golü atarak Bandırmaspor'u play-off finaline taşıyan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, Süper Lig'e yükselme mücadelesinde son adımı atmak üzere. Finalde rakip, normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve doğrudan finale yükselen Fatih Karagümrük.