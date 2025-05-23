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Play-off finalinin adı belli oldu! Trendyol Süper Lig'e hangi takım çıkacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Play-off finalinin adı belli oldu! Trendyol Süper Lig&#039;e hangi takım çıkacak?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig play-off yarı final maçında Bandırmaspor, Boluspor'u eleyerek finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 90+2'de Marco Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Play-off finalinin adı belli oldu! Trendyol Süper Lig'e hangi takım çıkacak? - 1. Resim

İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden bordo-beyazlı ekip, rövanşta da işi sıkı tuttu. İlk yarısı golsüz geçen maçta taraftarlar son ana kadar diken üstündeydi. 90+2'de sahneye çıkan deneyimli golcü Marco Paixao, kritik golü atarak Bandırmaspor'u play-off finaline taşıyan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, Süper Lig'e yükselme mücadelesinde son adımı atmak üzere. Finalde rakip, normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve doğrudan finale yükselen Fatih Karagümrük.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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