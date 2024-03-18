Portekiz Ligi'nde görülmemiş olay! Hakem kararının gerekçesini telsizle anons etti

Portekiz Premier Lig'de oynanan Sporting Lizbon, Boavista maçında ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmada yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu için VAR'a giden hakem Antonio Nobre, kararının gerekçesini telsizle tüm stadyuma anons etti.

Futbolda hakem tartışmaları dünyanın her yerinde, her geçen gün büyüyor. Son olarak Portekiz'de oynanan Sporting Lizbon-Boavista maçında ilginç bir hakem olayı yaşandı. Karşılaşmanın hakemi tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası VAR'a gitti. Görüntüleri izleyen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

TELSİZLE ANONS ETTİ

Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı. Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, 'Video Hakem Uygulaması' (VAR) sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi.

SPORTİNG, FARK ATTI

Portekiz Premier Ligi’nin 26. hafta maçında lider Sporting, Boavista’yı 6-1 mağlup etti.