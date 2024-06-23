Portekiz maçını değerlendirdi! Rıdvan Dilmen'den Montella'ya 'Arda Güler' tepkisi

EURO 2024'te ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takımı'nın hocası Montella'ya tepkiler sürüyor. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de aldığı kararlar nedeniyle İtalyan teknik direktörü eleştirdi, Arda Güler kararı için de 'Çekya maçını düşündü' ifadelerini kullandı. Dilmen, "Teknik heyet bir tek 'Ya bu maçı boş verin' dememiş" diye konuştu.

EURO 2024’e fırtına gibi başlayan A Millî takım, turnuvanın gediklisi Portekiz karşısında sahada tutunamadı.

Millîler, yıldız futbolcularla dolu Portekiz karşısında gardını erken düşürdü. Yapılan kolay top kayıpları ve pas hataları sonrası ağlarımız 3 kere havalandı. Gruptan çıkma hayallerimiz Çekya maçına kalırken Montella’nın sahaya sürdüğü ilk 11 tartışma konusu oldu.

RIDVAN DİLMEN'DEN MONTELLA'YA ELEŞTİRİ

İtalyan Teknik Direktör Montella'yı eleştirenlerden birisi de ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'di. Sports Digitale'de konuşan Rıdvan Dilmen, "Montella, Çekya maçını düşünen bir 11 tercih etti. Milli Takım'ın sürekli mücadele eden bir tarafı vardır. Bu bizim özelliğimiz yıllardır. Ama bugün çabuk pes ettik. Teknik heyet bir tek 'Ya bu maçı boşverin' dememiş" ifadelerini kullandı.

Dilmen konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben olsam Arda Güler'le başlardım. 3-0'da aldı. 4-3 yapacak hali yok çocuğun. Bu olayın duygusal tarafı. Montella açısından bakarsak, Çekya maçını düşünerek, o maçı kazanacak gibi bir takım çıkardı aslında."