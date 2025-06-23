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Portekizli hayalindeki takım için bizzat görüşmeler yapıyor! MOU transfer için sahada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Portekizli hayalindeki takım için bizzat görüşmeler yapıyor! MOU transfer için sahada
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Jadon Sancho, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamakta kararlı olan Jose Mourinho istediği oyuncuları yönetime bildirirken, Sancho, Duran ve Savic ile birebir görüşme yaparak ikna etmeye çalışıyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Yoğun eleştirilere rağmen koltuğunu korumayı başaran Jose Mourinho,Fenerbahçe’yi şampiyonu yapmak için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. Yeni sezonda kadrosunda eksik istemeyen Portekizli, hayalindeki takımı kurabilmek için transfer sahasında bizzat ter döküyor.

Portekizli hayalindeki takım için bizzat görüşmeler yapıyor! MOU transfer için sahada - 1. Resim

Kariyerini ortaya koyan Mourinho, istediği oyuncuların transferini hızlandırabilmek adına, futbolcularla birebir temas kurarak onları Fenerbahçe’ye davet ediyor. Sarı lacivertlilerin başına geçtiği günden beri varlığıyla birçok transferde tercih sebebi olan Mourinho bu kozu yine en güçlü şekilde kullanamaya çalışıyor.

Portekizli hayalindeki takım için bizzat görüşmeler yapıyor! MOU transfer için sahada - 2. Resim

BİZZAT ARADI VE...

Sözleşme şartları kadar Jose Mourinho gibi bir markayla çalışma imkânı da transferde belirleyici rol oynuyor. Portekizli hoca, hedefindeki isimlerden John Duran, Sergej Milinkovic Savic ve Jadon Sancho’yla bizzat görüştü. 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü Duran, Mourinho’yla görüşme sonrası sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

30 yaşındaki Sırp orta saha Sergej Milinkovic Savic de Portekizli’yle çalışmaya sıcak bakıyor. Ancak Mourinho’nun çabaları tek başına yeterli değil. Sarı lacivertlilerin oyuncuların kulüplerini de ikna etmesi gerekiyor. Savic için Al Hilal’le, Duran için Al Nassr’la pazarlıklar sürüyor.

Portekizli hayalindeki takım için bizzat görüşmeler yapıyor! MOU transfer için sahada - 3. Resim

SANCHO'DA RAKİP NAPOLİ 

Sol kanat arayışındaki Fenerbahçe, Jadon Sancho için temaslara başladı. Sarı lacivertliler, Chelsea’de geçirdiği sezonu 42 maçta 5 gol, 10 asistle tamamlayan 25 yaşındaki sol açık için bonservisini elinde tutan ManU’yla masaya oturdu. İngiliz ekibinin yüksel maliyeti sebebiyle gözden çıkardığı Sancho’ya Serie A şampiyonu Napoli de talip. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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