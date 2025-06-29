QPR, yeni sezonda Sergen Yalçın'ı düşünüyor: İngiltere yolunda

Ada basınına göre, QPR teknik direktörlük için Sergen Yalçın'ı listesine aldı. Deneyimli çalıştırıcının İngiltere macerasına hazırlandığı iddia ediliyor.

İngiliz basını, Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir ismi gündemine aldığını yazdı.

Haberlerde, QPR'ın sezonu 15. sırada tamamladığı ve teknik direktör Marti Cifuentes ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ifade edildi.

Yeni teknik direktör arayışında olan kulübün, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın’ı listeye dahil ettiği öne sürüldü.

Sergen Yalçın'ın da bu gelişmeleri yakından takip ettiği, ekibine “hazır olun” mesajı verdiği belirtiliyor. 3 Ocak 2024’te Antalyaspor'dan ayrılan tecrübeli teknik adam, o tarihten bu yana takım çalıştırmıyor.