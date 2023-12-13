13 Aralık 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:48

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de zirve ile arası açılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde erken havlu atan Beşiktaş'ın son oynanan mücadelesinde Rachid Ghezzal'ın kadroda yer almaması futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Sezon başından itibaren sakatlık problemiyle uğraşan, sakatlıktan dönmesinin ardından ise eski formundan uzak kalan Rachid Ghezzal'ın kadroda yer almaması ile ilgili kullanıcılar en çok Rachid Ghezzal kadroda neden yok? Ghezzal sakat mı? Ghezzal kaç hafta yok? sorularına cevap aramakta.

RACHID GHEZZAL KADRODA NEDEN YOK?

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın yaptığı açıklamayla kadro dışı bırakılan 5 isim arasında yer almakta. Bu nedenle oynanan Lugano mücadelesinde forma giymeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada kadro dışı bırakılan oyuncular için, "Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri yer almaktadır.

GHEZZAL SAKAT MI?

Uzun süreli sakatlık problemiyle bu sezonun ilk bölümünü kaçıran Ghezzal, Fenerbahçe derbisiyle sakatlık sürecini atlatmıştır.

KADRO DIŞI KARARIRIN ARDINDAN RACHID GHEZZAL’IN AÇIKLAMASI!

Kadro dışı kalmasının ardından Rachid Ghezzal sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ghezzal'ın paylaşımında, "Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. Beşiktaş formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak, ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardır. Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minettarım. Sizi seviyorum" ifadeleri yer alıyor.