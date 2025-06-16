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Rashica’ya talip var! Genoa onu istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rashica’ya talip var! Genoa onu istiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta kadro yapılanması sürerken, gözler gidecek isimlere çevrildi. Siyah-beyazlıların Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, Serie A ekibi Genoa’nın radarına girdi.

Beşiktaş’ta kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

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Siyah beyazlıların Kosovalı yıldızı Milot Rashica, İtalya’nın köklü kulüplerinden Genoa’nın transfer listesine girdi.

Rashica’ya talip var! Genoa onu istiyor - 2. Resim

28 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş, 8-9 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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