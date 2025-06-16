Rashica’ya talip var! Genoa onu istiyor

Beşiktaş'ta kadro yapılanması sürerken, gözler gidecek isimlere çevrildi. Siyah-beyazlıların Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, Serie A ekibi Genoa’nın radarına girdi.

Beşiktaş’ta kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

Siyah beyazlıların Kosovalı yıldızı Milot Rashica, İtalya’nın köklü kulüplerinden Genoa’nın transfer listesine girdi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş, 8-9 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor.