Arda Güler'in de içinde olduğu Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı! İşte futbolcuların sağlık durumu

Türk Milli sporcu Arda Güler'in de içinde olduğu Real Madrid takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile karşılaşacak olan Real Madrid mücadele öncesi Almanya'ya giden otobüste futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İspanyol devi Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı mücadelesi öncesi Almanya'ya gitti. Türk Milli sporcu Arda Güler'in de içinde olduğu Real Madrid takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı.

REAL MADRİD OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Alman medya kuruluşu Bild'in haberine göre Arda Güler'in de içinde yer aldığı Real Madrid oyuncularını taşıyan otobüs maddi hasarlı bir kaza trafik kazası yaşadı.

Eichelborn ve Nohra arasındaki A4 otoyolunda beyaz bir Toyota, Real Madrid takım otobüsüyle çarpıştı. Otomobilin yan aynası kırılırken, Real Madrid takım otobüsünde çizikler meydana geldi. Toyota yaklaşık 3 bin euro değerinde hasar gördü. Otobüsteki maddi hasar ise henüz netleşmiş değil.

FUTBOLCULARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Red Bull Arena'da oynanacak maç öncesinde yaşanan kaza sonucunda futbolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa bir duraklamadan sonra, kazaya karışan futbolcular herhangi bir yaralanma yaşamadan yoluna devam etti.

REAL MADRİD'DEN İLK AÇIKLAMA

Real Madrid cephesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada çok ciddi bir durumun olmadığı belirtilirken "sadece küçük bir trafik kazası" ifadeleri kullanıldı.

160 KM OTOBÜS YOLCULUĞU YAPTI

Leipzig havaalanındaki grev nedeniyle, Real Madrid kafilesini taşıyan uçak Leipzig'e inemezken Erfurt'a indi ve oradan da 160 kilometreden fazla bir otobüs yolculuğu yaptı.